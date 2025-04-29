歐洲是美國鞏固的盟友，抑或中國可以分化歐美關係，來突破美國的圍堵呢？

歐美同文同源，也以白種人基督教為主，價值觀念相近。但是，自從二次大戰後，美國已取代歐洲（包括英國）傳統列強的國際霸權。一是打敗了代表歐洲新興強國的德國；二是用二次大戰摧毀英法的國際霸權，用戰爭負債使之依賴美國的金權。1956年蘇彝士運河一役後，英法喪失了海外的殖民地勢力。

三是美國「馬歇爾計劃」協助歐洲在戰後復興，可卻同時讓美國企業打進歐洲市場，借歐洲戰後經濟頹敗，企業沒法與之競爭。也同時掠奪德國的技術、專利權、設備與人才，與蘇聯分割德國，藉冷戰長期維持在歐洲的龐大駐軍，以及眾多軍事基地，包括在戰敗國的德國、意大利及戰勝國的英國。

從軍事、政治與經濟上看，二次大戰後美國已控制歐洲列強，替代了它們的權勢，歐洲餘下的只是蘇聯。美國促成建立歐盟，以法德世仇聯合，以防戰爭再起，並以英國對之監督制約。冷戰美國勝利，蘇聯瓦解，歐盟東擴，德國統一。歐盟各國需消化合併，美國則借機以北約東擴，擴及前蘇聯境內，包括東南歐，以至北非。歐盟變成美國的政治工具，甚至是打手，從屬美國霸權主義，再不獨立自主。

因而，歐盟在消化東德、東南歐原屬蘇聯和南斯拉夫的國家之際，同時依賴俄羅斯的廉價能源，以及中國的低成本工業加工來發展。可是在2014年前後，美國要加強壓迫俄國與中國時，歐盟這樣的經貿自主權也被美國剝奪，要將歐盟直接納入美國體制之內，不容自主。這已經超越歐美共同價值體的合作關係，也超越盟國關係。猶如美國總統特朗普對加拿大和格陵蘭的態度，視之為予取予攜的屬土領土。歐盟會否接受這樣的從屬性角色與地位？

歐盟正趨向衰落，加上烏戰打擊，美國強迫它們排除與中俄貿易關係，特朗普對華的關稅戰也會進一步犧牲歐盟利益，來使美國再次偉大。歐盟以至英國會否接受奴役？歐盟極右與極左的反烏戰，要求與中俄重整關係，都會激發與美國的利益矛盾及政治衝突。特朗普政權的主張也打破歐美共同價值的假象，歐洲價值與美國價值會對立起來，分化大西洋政治聯盟。

中俄正在小心地推動歐美的分化，特朗普的新政或會促成分化的最大動力。