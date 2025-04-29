日前，據說台灣有超過20萬人示威，抗議民進黨政府倒行逆施，不停搞政治鬥爭，面對美國的欺壓時，又只懂俯首服軟，出賣台灣人民的利益。是次集會完結後，大量示威者仍然留在原地，不願意離開，以此看來，現政府恐怕當真犯了眾怒。

台灣總統賴清德的民意支持度也出現黃金交叉，在他執政初期，受訪者的不滿意程度只有25%，如今已飆升至47.3%，表示滿意者則有47.1%。民意一旦出現逆轉，趨勢便大多會持續，賴清德政府執政的蜜月期，或許已經完結。

近日，前總統陳水扁也發言批評賴清德政府，指他們一旦碰上不同意見，便動輒將對方歸類為「中共同路人」，進而扣上各種罪名，用盡方法去對付。阿扁憶述自己當選總統初期，他在短短兩個月內，就拜訪了時任國民黨主席李登輝10次。他言下之意，就是提醒賴清德，當領導人既要有容人之量，又要尊重不同聲音，只有懂得團結各個黨派，才能使政府長治久安。

可惜，賴清德政府恐怕就連陳水扁的聲音，也未必容得下。阿扁發表言論未幾，民進黨旗下的「1450」網軍便大舉出動，對這位前總統痛毀極詆，甚至有人提出，要政府設法把他再關進監牢。

今日的世界，西方有美國總統特朗普，東方有台灣的賴清德，二人都是一般性子，同樣容不下反對聲音，難怪他倆上任至今，民意都在拾級而下。

然而相對之下，特朗普畢竟是二次進宮，人家底子尚厚。賴清德去年卻是以低票當選，民眾的支持力有限，如今他非但不思振作，反倒在黨內、黨外處處樹敵，長此下去，恐怕早晚都會在陰溝裏翻船。