印度控制的喀什米爾地區發生恐怖襲擊事件後，新德里政府隨即以犯案者為巴基斯坦恐怖分子為由，宣布暫停《印度河河水條約》，企圖以斷水的手段報復巴方。巴基斯坦的水力發電長期依賴印度河的水源，印度將水資源武器化這一招顯然很有震懾力，但也激化巴方國內反印情緒，軍方警告斷水即視為戰爭行為。

當前印巴局勢持續緊張，已經連續多天在邊境互相開火互嗆，不過發生全面戰爭的機率應不高。印度國內從反對派到普通民眾，在恐襲後都要求政府採取強硬行動復仇，令總理莫迪面臨巨大壓力。可是他也要顧及對巴戰爭將導致印度經濟出現衰退。至於巴基斯坦政府，同樣擔憂爆發全面戰爭的話，會引發國內經濟崩潰和社會動盪。經濟因素制約着兩國的軍事行動。

印巴皆為核武國家，並且強調先發制人，一旦發生核戰爭，將導致大量平民死亡。這種毀滅性的後果也迫使雙方決策者都要保持克制。印巴兩國有領土爭議，多次在邊境發生衝突，但多以小規模交火為主，就是這個原因。

以巴基斯坦為基地的激進組織「穆罕默德軍」，2019年曾在印控喀什米爾地區製造恐怖襲擊，造成數十人死亡。印度事後空襲巴國，巴方加以還擊，最終雙方在國際調停下緩和局勢。今次事件很有可能遵循類似的軌迹：印度或會對巴國境內恐怖組織營地發動有限打擊，巴方則以炮擊回應，隨後進入打打談談的階段。

唯一令人擔心的，是印度一旦獲得巴方政府直接支持恐襲的證據，就要被迫發動大規模的跨境打擊，巴基斯坦則會加大力度還擊。雙方循環報復，很容易由有限度報復升級至全面戰爭。中美俄等國應該通過外交渠道施壓，推動雙方重返談判桌。