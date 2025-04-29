美國總統特朗普聲言要「讓美國再次偉大」，但一場「對等關稅」鬧劇卻令美國的誠信破產，國內經濟動盪，國外神憎鬼厭，結果反而加速了美國的沉淪，並使拒絕屈從的中國看來更為偉大。也有人笑言，特氏其實只想令美國「變大」，包括「收購」東面原屬丹麥的格陵蘭、「收回」南面的巴拿馬運河，以至將北面的加拿大納入為美國的「第51個州」。若果他真的成功，美國版圖將成為全球陸地面積最「偉大」的國家。

然而上任近100天以來，有關吞併鄰國的陰謀，與終結俄烏戰事及將職位帶回美國的競選承諾一樣，純屬吹水，講多過做。先談格陵蘭，不論是當地的民眾、政客或丹麥本國政府，均已表明無意將國土「出售」。特朗普講過不排除通過軍事行動來取得格陵蘭，但至今只見特氏派出他的兒子及副手萬斯夫婦，以旅客身份到訪當地，而不見他真正派兵出征，完全被行動派的俄羅斯總統普京比了下去。

加拿大方面，總理卡尼證實，特朗普日前與他談話時，再次提出想加國成為美國的「第51個州」。之前已分析過，特氏連串貶斥、欺壓加方的言論和政策，將卡尼所屬的自由黨從民望谷底救回。卡尼今次自爆受辱，估計也是為了幫自己和黨友助選。不論自由黨及卡尼最後能否成功連任，往後執政的加拿大政府最少在短中期內都會繼續對美國強硬，不會就關稅問題作出太大讓步，更遑論是將國家出賣予美國。

最後談巴拿馬，特氏將迫使巴拿馬退出一帶一路及聲稱杜絕了中國對運河的控制權，當作自己的外交政績。但實情是中國在造船和航運業仍有龐大優勢，美國有河但缺船亦無用，稍後再詳談有關問題。