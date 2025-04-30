正論：政府懶理村民苦　非法填土成常態

新界土地亂象多不勝數，早就不是新聞。例如本報獨家揭發的西貢相思灣村「村霸」事件，霸佔官地僭建碼頭經營水上活動店牟利，便是典型例子。近日本報又再發現，隨着北部都會區開發，過去鮮有人煙的打鼓嶺一帶村落，竟然也被不法之徒覬覦，非法霸佔農地，傾倒泥頭填平。村民曾多次向相關部門反映，惟有關方面懶於執法，擺明話之你。

其中一條村落的一幅農地，去年11月便遭人傾倒泥頭及圍封。農地擁有人及村民起初曾向執法部門舉報，非法倒泥人士隨即承諾將土地還原並歸還，惟時日過去，執法部門欠缺跟進，復原及歸還固然沒有下文，倒泥亂象甚至變本加厲，上址遭人架設了貨櫃屋、閉路電視及不明管道等。村民再次舉報，惟執法部門連裝個樣子也懶做，竟叫村民自行測量交涉。結果農地擁有人反被不法分子指控「擅闖」土地，有理說不清。

身兼打鼓嶺區鄉委會主席的議員指出，曾代表村民致函發展局反映情況，但只獲「難以介入土地擁有人表示其土地被人侵佔事宜」的回覆，局方不願插手。甚至曾有執法人員表示，上址偏僻沒有設置閉路電視，難於搜集證據，變相對有關亂象撒手不管，簡直豈有此理。另一相關部門規劃署，也是一副闊佬懶理的模樣。該署共接獲上址一帶涉及15個地段的報案紀錄，但只就當中3個地段發出「完成規定事項通知書」。既然執法不痛不癢，非法填土毫無風險，新界土地亂象禁而不止，豈是無因？

最離譜的是，農地擁有人無法進入土地，動輒被不法分子指斥非法擅闖，一旦非法倒泥和填土遭人投訴，「上身」的可能就是農地擁有人。當局一味以難以搜證、難於介入為藉口，失職塞責，守法村民的權益根本無法獲得保障。

事實上，政府部門有法不依，執法不嚴，放任新界土地亂象，已到了連申訴專員公署也看不過眼的地步。該署前年曾主動審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，批評跨部門處理不力，直斥違規侵佔和發展若未能及時糾正，將窒礙社會發展，破壞生態環境。無奈批評接受，態度照舊。由於新界鄉郊位置偏遠，常人不易察覺問題，政府人員自是懶懶閒。要是非法倒泥發生在市區，處理便會積極得多。

何況北部都會區大興土木，引來各方持份者「插旗」瓜分利益，「先破壞後發展」已成常態，加上港產官僚胡混度日，心底裏認定鄉郊遲早都要發展，有沒有人非法霸佔胡亂填土，根本漠不關心。甚至乎，過去屢有權貴被揭發霸佔官地，知法犯法；官商勾結、有錢齊齊搵更非新鮮事，過去曾有地政督察涉及新界土地發展的賄賂案被判罪成，反映了土地利益盤根錯節的冰山一角。

別看發展局振振有詞聲稱，致力保護自然環境，絕不縱容「先破壞後發展」行為，說得無比動聽，實際上講一套做一套。打鼓嶺一帶村民求助無門，有苦自己知，足證港府就是縱容亂象的幫兇。