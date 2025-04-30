娛圈單打：全晚不停喊加油　港片唔通要早抖

《第43屆香港電影金像獎》曲終人散，劉青雲、衛詩雅大熱獲封帝后，《九龍城寨之圍城》獨攬9獎成大贏家，《破‧地獄》榮獲5獎緊隨其後，賽果都可謂合情合理，皆大歡喜。之不過，全晚節目出現得最多嘅一句，竟然係「香港電影加油」！反映港產片正經歷前所未見嘅艱難時期，電影人惟有壯膽自勉。

最令人唏噓，莫過於資深導演徐克及製作人施南生，獲頒終身成就獎，請來久未露面嘅林青霞出山頒獎。大會播放二人執導及製作的眾多電影片段，包括《倩女幽魂》、《黃飛鴻》、《笑傲江湖之東方不敗》等，堪稱粒粒皆星，部部經典，益發顯得現時港產片高峰已過，無復當年勇。

唔想咁樣，可以點樣？「古老闆」古天樂語重心長表示，香港電影唔止要加油，更需要年輕一代接棒。但現實係，年輕一代有邊個可堪大任？有份角逐影帝嘅游學修，唔係話表現唔好，但未能獨挑大樑孭重飛，卻係不爭嘅事實。甚至乎，其外形日益不修邊幅，連頒獎嘅資深女星都忍唔住寸爆，話早幾年見佢都算青靚白淨，依家就……唔使多講啦！

又例如攞影帝嘅劉青雲，已經係上一代人，影帝都做咗4次，同梁朝偉一樣，合理有餘，驚喜欠奉。新科影后衛詩雅耕耘多年終有收成，係就係好令人感動，但佢都四張嘢不算年輕，同當年袁詠儀以23歲之齡首封影后，不可同日而語。

就連金像獎協會主席爾冬陞亦坦言，若開戲數量持續減少，明年頒獎禮規模亦要縮水。港產片愈做愈縮，資金愈來愈少，如何走出困局，果真令人費煞思量！