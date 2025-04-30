特朗普第二個總統任期執政將滿百日之際，最新民意調查顯示，其支持率僅39%，較2月時下降6個百分點，且創下80年來歷任總統的最低執政百日支持率。然而，一個人衰咗卻不知道自己衰邊瓣，依然死頂自己「冇錯」，佢日前再為其瘋狂關稅政策辯護，認為關稅有助佢推行減稅，減輕美國民眾的負擔云云。

實情係因關稅令美國人捱貴貨，民眾苦不堪言。本月19日的大規模示威，民眾大聲疾呼要求特朗普「把手拿開」，可知對侵侵幾咁反感！特朗普的貿易政策反覆不定，美匯指數較1月高位跌約9%，跌至近3年低位，跌幅有可能超越1973年尼克遜總統第二個任期，當年跌了8.1%。侵侵的狂加關稅，不但沒有令美國得益，資金反而轉投美國以外資產。分析指出，由於國際投資者在美國擁有龐大投資，只要資金小規模流出美國，也可能引發巨大的市場影響，導致匯率和全球資產價格大幅扭曲。

特朗普揮舞關稅大棒，叫價日日鮮。美國財政部長貝森特周一表示，美國政府各部門持續與中國保持接觸，但考慮到兩國貿易長期失衡，北京應為降溫主動邁出第一步。阿哥，最慘係你波士特朗普郁吓發威，癲過雞，根本難以坐低和談。呢，侵侵以TikTok美國業務出售予美國公司作為條件，這明顯與中美貿易順差、匯率等毫不相干，侵侵卻硬要把它綑綁在一起，完全不合邏輯，雞同鴨講，你話點同佢傾？仲要北京主動為降溫邁出第一步，這不是有病嗎？

侵侵一味胡攪蠻纏，其政策更多是損人不利己，破紀錄的行政命令見證其「權力使人腐化」，越權使經濟惡化，令美國全球領導地位每況愈下而非「再次偉大」。民無信不立，其位危矣！