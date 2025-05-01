世界視線：美促烏克蘭議和　歐鷹派未有附和

俄烏戰爭停火議和依然障礙重重。上周天主教已故教宗方濟各葬禮儀式舉行前，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基一對一會晤，在特朗普敦促下，澤連斯基仍堅決不接受克里米亞及烏東領土歸俄羅斯，不過民意已普遍轉為要求達成和議。

如今澤連斯基面對的是，特朗普連同副總統萬斯、國務卿魯比奧，威脅要放棄支援烏克蘭，萬斯最近就呼籲烏克蘭接受美國的和平提議，包括承認俄羅斯佔領克里米亞、烏克蘭不加入北約等。他重申，如果談判無法在短期內取得明確進展，美方將退出斡旋。而和議包括雙方停火及大約凍結在如今的戰線，由外交手段處理問題，以達致長久和平。

如果美國撒手不管，可能會終止向烏克蘭提供武器及情報，俄烏戰爭將變成歐盟要處理的問題。歐盟方面，歐盟委員會主席萊恩、英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、德國候任總理默茨，在態度上都反對俄羅斯侵吞克里米亞及烏東領土，但他們組成的「志願者聯盟」，在匈牙利及斯洛伐克反對、意大利總理梅洛妮質疑下，無法招納更多成員支持，就連波蘭及波羅的海三國，都聲稱要面對俄國的正面威脅而沒有條件兼顧。

不過，令澤連斯基政府興奮的是，德國候任總理默茨舊調重彈，聲稱考慮向烏克蘭提供金牛座巡航導彈，相信會在他上任後提出。金牛座巡航導彈射程達500公里，準確度高，可躲避防空偵測，更有大爆炸威力，除了可摧毀堅固的地堡及威脅莫斯科，更能威脅俄國境內的核電廠，以及摧毀克里米亞大橋，即使未能有效扭轉俄烏戰場形勢，但能對俄國大後方，包括供應鏈及彈藥庫，產生巨大威懾。然而，供應能否成事也有困難，估計德國目前擁有幾百枚，但可即時使用的只有約150枚，軍事專家估計，最樂觀可供應100枚，但運輸、訓練操控及維修保養，都需要時間及人手，除非德軍可馬上進入烏克蘭操作，但即使德國容許，俄羅斯會坐視不理嗎？

雖然默茨表示，與北約夥伴協調好就可運送，但如今美國隨時撒手不管，默茨上任後仍需等待國會通過，軍事專家認為這很難成事。不過，這倒是一個政治姿態，默茨可以藉此交換條件，讓國會支持給烏克蘭提供其他武器替代。看來，歐盟鷹派仍然不甘心跟隨特朗普的和平笛子起舞！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻