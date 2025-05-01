正論：審計報告再揭弊　食環屋署衰鬥衰

現屆政府擺出強政勵治狀，自吹自擂施政如何大大提升，事實是否如此？審計報告揭露，長居最多人投訴榜三甲位置的食環署，對環境衞生工作繼續敷衍塞責，在街道潔淨服務的監察及執行方面存在多項問題，當局自誇所謂的打擊衞生黑點取得顯著成效，只屬欺人之談。屋宇署同樣不遑多讓，發出強制驗窗令後，無人遵從一樣闊佬懶理，難怪城市隱患爆之不盡，危機四伏。

食環署一直被指是最失職塞責的部門，由監管外判不力、公共衞生惡化、鼠患愈演愈烈，以至署方人員蛇王吞泡，簡直是沒有最不堪，只有更不堪。該署亦是遭審計署點名開炮的「常客」，去年初才在審計報告揭示，該署拖延處理食物業處所發牌申請，現在新一份報告又指出，食環署打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰，逾80%投訴熱點未被納入監察清單，另有62%長期非法黑點未安裝攝錄機。

另一方面，食環署截至去年9月，共有42份3年期的街道潔淨服務合約，總值76.2億元，涉及過萬名外判人員，佔整體服務八成二。承辦商按合約須提供一定數目和種類人手，亦須向食環署提交每日值勤紀錄。惟審計署到過當中3個分區環境衞生辦事處視察，發現部分日子，承辦商沒有完全遵從人員值勤規定，提交的紀錄亦不準確，部分外判商無按指引每星期至少兩次進行自律質素巡查。

種種事例表明，食環署對外判承辦商的監管形同虛設，對街道潔淨問題隻眼開隻眼閉，以致環境衞生一直沒有顯著改善，浪費公帑。實際上，申訴署數年前已經指出，食環署對外判承辦商近乎零監管，即使在「過往服務表現」中獲零分，依然可以繼續中標。如今又被審計署揭發類似問題，承辦商值勤紀錄弄虛作假也沒有後果，當中究竟純粹是食環署做事「是是但但」，還是存在私相授受的貓膩，不由人不疑問。

難為高官沾沾自喜宣稱，打擊衞生黑點富有成效，事實卻是審計署發現種種街道潔淨服務亂象，有的地方沒有列為黑點受到監管，也有的黑點沒有善用科技進行監察，甚至有議員多次批評黑點垃圾問題死灰復燃，老鼠愈養愈肥，足見由官員到署方再到前線人員，全部有姿勢無實際，說得天花亂墜，實質一事無成。

更須指出，東方傳媒機構曾在2019年獨家報道食環署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試需要重考。廉署其後落案起訴一名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪，除了其中一人認罪並出任控方證人，其餘7名被告不認罪受審，昨在區院被裁定全部罪成，折射該署人員烏煙瘴氣的冰山一角。

屋宇署一樣好不了多少。審計報告指出，截至去年底，有逾2.6萬份強制驗窗的法定通知未獲遵從，樓宇公用部分窗戶的未獲遵從比率為27%，遠高於個別單位窗戶的4%；其中約1.1萬份，由限期起計逾3年至11.6年都仍未獲遵辦，簡直荒天下之大謬。尤有甚者，在2017至2024年間，共錄得445宗樓宇墮窗事故，131宗在事發前曾被發出強制驗窗計劃法定通知，當中25宗的通知在事發時仍未獲遵辦。這就難怪，香港危樓遍地，不是掉窗就是冧石屎，一步一驚心，皆因屋宇署胡混度日，發出通知或命令後便關人個關，根本沒有跟進，直到意外爆發才亡羊補牢，不旋踵即故態復萌，香港始終不脫危城污名。

就以去年的佐敦華豐大廈奪命大火為例，大廈2008年被屋宇署發出消防安全指示，當中包括要求更換防火門、以耐火物料圍封非緊急設施、提供符合耐火能力的固定窗等。法團拖到2011年始申請樓宇維修資助計劃，但申請延期至2012年，之後又於2015年及2020年兩度聘任顧問公司處理有關指示，惟直到大火發生前仍未遵辦有關指示，最終大火奪去5條人命，害人害物。

所謂民生無小事，這不僅僅是句口號，而是執政者是否勤政愛民的體現。試想想，如果執政者真的重視民生，必定會將心比己，不可能任由老百姓居住在一個垃圾遍地、跟老鼠為鄰、隨時「中頭獎」、城市炸彈爆完又爆的危城。很可惜，食環署慣性尸位素餐，屋宇署例牌胡混度日，審計報告年復年、月復月地指出問題，兩個部門也是年復年、月復月地態度照舊。事實一再證明，民生無小事，至今仍是一句口號而已。