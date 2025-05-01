俄羅斯與北韓同時公開承認，北韓參與俄軍在庫爾斯克州驅逐烏軍的戰爭，並且大獲全勝。在4月27日前，俄朝兩國都不承認，沒有表態，今次公布，帶有多重意義。

一是戰爭會終結，北韓軍人會停止參戰，不會進軍烏克蘭境內。顯示出俄朝有一定的協定規則，就是替俄羅斯打退侵略，但北韓軍人不會助俄軍在烏克蘭境內作戰。俄朝合作仍屬雙邊，是防衞性，不會侵略，也不會在第三國境內執行。

二是這是依據兩國簽署的《全面戰略夥伴關係條約》相關規定，規定是相互的，即北韓可應約派兵協助俄國防衞，俄國亦可派兵協助北韓防衞，這便是防衞性的軍事同盟，有如北約的條款。但北約包含進攻侵略因素，俄朝還只是防衞。但戰爭一起，進攻亦可成防衞的手段，只要雙方同意，亦可以變成攻守同盟。

三是公開行動是昭告天下，特別是對美國、西方，不再迴避戰爭，也即是俄朝已準備並決心在需要時可聯合出兵。美西方對俄朝兩國的政治外交行動，便要考慮會否觸發兩國同時參戰的可能性，不得不更為謹慎。俄朝可以把北約在烏克蘭或其他地方派遣的僱傭軍、軍事顧問、工程人員，都視作北約軍人，若他們被發覺在俄國土地參與活動，便是侵略，俄朝可同時對之襲擊。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫亦公開說，北約任何一國涉及，都會成為俄羅斯的敵人，將被打擊。

俄朝軍事合作，成功把北約與烏國侵略庫爾斯克行動打敗，士氣高昂，也進一步肯定兩國合作的優勢互補，對北約會是大壓力，若北約堅持對抗，便是與俄朝開戰，此舉也連帶威嚇美國和日本、南韓。俄朝結盟，不會單打獨鬥，也不會忍讓。俄朝公開軍事合作，共同作戰，目的便是警告美國及其附庸，它們不會迴避戰爭。

俄朝聯手，中國亦不可能置身事外。韓戰沒有終戰協定，參戰者還是在戰爭狀態，中朝在韓戰時的聯合作戰，便是至今仍有效。於是如俄朝聯軍抗敵，在朝鮮半島中國亦有法理道義參戰，這是保證朝鮮半島和平的最大力量。朝鮮半島穩，日本必然畏縮，美國亦不敢貿然用台海問題與中國衝突。特別是現時中國在貿易戰上對美採取極強硬立場，對台獨正施加圍島壓迫。相信美國在歐洲戰爭未解決之前，不敢在台海、南海挑起事端，這應該是俄朝軍事聯盟最大的界外利益。