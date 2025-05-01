特朗普任內對解決俄烏戰爭、巴以衝突、中東亂局、伊核問題、剿滅胡塞武裝、關稅大戰、國內改革等，可說大概率將一事無成，但對美國吞併格陵蘭、加拿大，則很可能獲得成功。儘管加拿大已選出了一位「反對美國吞併加拿大」的總理卡尼，加國選民的「反美情緒」空前高漲，恐怕也阻止不了特朗普的野心實現。當特朗普對上述難題連連碰壁後，他就會加快推行對格陵蘭、加拿大的吞併步伐；他還多次講過，不排除使用經濟和武力手段獲得成功。

金融家出身、毫無從政經驗的卡尼，之所以當選總理，是「食正」了特朗普要吞併加拿大的「亡國」危機，起而反抗，他得到選民的支持，更加意氣風發，展現勇敢和不屈。卡尼表示，加拿大與美國的舊有關係已經結束，如今美國想奪取加拿大的土地、資源和水，並非空洞威脅；他說，特朗普試圖通過摧毀從而佔有加拿大。毫無疑問，卡尼的勝選和言論，會激怒狂傲無比、極要面子的特朗普。

就在選舉當天，特朗普還在他的社交媒體上唱出「求歡歌」，他說，加拿大選民應選出一個有力量和智慧的人，只要加拿大成為美國「珍愛的第51個州」，就可以將稅率減半，將加拿大軍力免費提升至世界之巔。特朗普唱道：「別再受制於多年前人為劃定的邊界。看看這片土地，若合為一體該有多美！完全自由的往來，再無邊界阻隔。有百利而無一弊。」

然而，特朗普歌聲剛剛唱完，卡尼就打了他的臉，把他視為要「奪取」加拿大的強盜。這下子，特朗普怎能不勃然大怒？怎能不視卡尼「敬酒不喝喝罰酒」？簡直比澤連斯基還可惡！可以預料，用不了多久，特朗普必會找機會兇狠修理卡尼，逼加拿大就範。

以卡尼這種政客，以加拿大多年與美國價值觀相同，大家都是盎格魯撒克遜的「五眼兄弟」，他是料不到也扛不住特朗普的強橫手段的，加拿大的最終屈服，是可以預期的。