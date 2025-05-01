中美貿易戰爆發以來，中方始終堅持原則寸步不讓，連一個電話也不打，美方固然下不了台，外界也頗感意外，中國態度為何如此堅定？底氣從何而來？外交部發布的《不跪！》視頻為大家提供了答案：「中國不跪，因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡。中國不退，弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護。」

是的，「妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊迫」，中國人對此早就有深刻體會。論反抗美霸的經驗，中國人最有發言權，從抗美援朝，到抗美援越，再到近數十年來的各種博弈，中國從來沒有退縮過，現在又怎麼可能下跪？外交部的視頻既表明了中方的立場，也激勵其他國家勇敢反抗霸權。特朗普大言不慚，自稱統治美國和全世界，簡直是笑話，他能統治中國和俄羅斯嗎？全世界云乎哉？正如視頻指出，美國不代表全世界，其貿易在世界佔不到五分之一，當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷。

過去美國以骯髒手段打壓日本東芝和法國阿爾斯通，輕易降伏對方，這些年又以同樣手段對付華為等中國企業，以為手到拿來，結果踢到了鐵板，華為不但沒有被壓垮，反而愈鬥愈勇。這反映了一個事實，美國可以強迫其他國家跪低，絕不可能迫使中國屈服。多年前特朗普發動第一次貿易戰時，還能嚇唬部分中國人尤其是那班公知，要求投降的聲音此起彼落，而這次中國人則是處變不驚，同仇敵愾，投降論調再也沒有任何市場。特朗普恐怕做夢也沒有想到，他不僅使中國人更加自信，而且使中國人更加團結。

面對中方強硬反擊，老美方寸大亂而語無倫次。財長貝森特聲稱，北京應為降溫主動邁出第一步，並稱美國還有一套升級對抗的方案，希望不用拿出來云云。這就好笑了，貿易戰是美方一手挑起，反而要求中方主動降溫，這是甚麼混帳邏輯？如果中方不主動降溫，美方又能怎樣？

其實明眼人都知道，美國已經技窮，所謂升級對抗的方案，無非就是封鎖禁運，徹底脫鈎，充其量再加上金融戰，中方早就做好一切準備，兵來將擋，水來土掩。美國的極限制裁尚且奈何不了俄羅斯，憑這些伎倆就想嚇唬中國，更是癡人說夢。老美最好認真掂量掂量，繼續瞎胡鬧對誰傷害最大？