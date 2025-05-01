中美兩國爆發關稅貿易戰，正打得火熱，激烈程度為史上僅見。兩個泱泱大國，誰也不想首先認輸，大家嘴上都說不焦急，但點檢下來，究竟哪一方更能耗得起？

情形就如兩位武林高手對陣，同樣聲稱自己勝券在握，但觀乎決戰場上，一個凝神養氣，不慌不忙，手揮目送之間，就將來襲的招式一一拆解。另一個時而呵手，時而擺頭，時而怪叫幾聲以壯聲勢，此君打着打着，還轉過頭去跟圍觀者說，他剛才近身出招時，聽到對手輕聲說想坐下來講和。可是在場幾十雙眼睛緊緊盯着，卻從未見到另一位師傅的嘴唇有動過。這樣一場比試，根本不必再鬥下去，勝負已然分明。

特朗普終日叨唸着，說希望中國國家主席習近平主動致電求和，中方對此只是一笑置之，甚至就連一笑置之的反應也沒有。這位白宮主人日盼夜盼，依舊盼之不得，有一趟就衝口而出，說習主席已經跟他通了電話。「已經」兩個字，只要不劃下明確時間線，那麽侵侵所講的，當然可以是事實。因為此君再次當選總統時，習主席大抵致電祝賀過他。再不然，他上一個總統任期長達4年，中美兩國元首肯定曾通過電話。呵呵！既是如此，你也不能說特朗普是在撒謊嘛。

雖然特朗普嘴上未肯服軟，但此刻心裏定然急得要命。美國商店的貨架開始缺貨了，全年的國民生產總值可能要陷入負增長，國內很多先進的戰機也快要停產，因為生產的原材料需要稀土，而全球稀土供應和提煉技術，主要掌握在中國手中。這場虛耗戰再延續下去，誰耗得過誰，答案已是不言而喻。侵侵繼續邊怪叫邊佯裝進攻，這樣的套路反覆使用，只會更丟人現眼。