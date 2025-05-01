今年1月，加拿大自由黨的支持度還落後保守黨超過20%，但隨着特朗普重掌白宮，加國選情開始出現戲劇性的大逆轉，最終在卡尼的領導下，自由黨以169席擊敗保守黨的144席，奇迹般保住了執政黨的地位，而這一切都要拜特朗普所賜。

去年10月，有近20位自由黨的國會議員連署，呼籲時任總理杜魯多提早下台，深怕杜魯多低迷的人氣會拖累選情。當時保守黨領袖博勵治集中炮轟政府，對於住房短缺問題和生活成本危機毫無招架之力，保守黨民調遙遙領先，加國兩大民調機構甚至都預測，保守黨在大選獲勝機率超過99%。

但半年後為何會豬羊變色？原因是特氏對加拿大提出毫無道理的羞辱與主權聲索，激起加國強烈的民族主義，而卡尼在關稅上主張強硬對抗美國，聲稱美國「背叛」加拿大，但加拿大並不畏懼，「我們將打贏這場貿易戰，打造七大工業國集團中最強的經濟」，獲得加國民眾支持。而卡尼本身曾任加拿大與英國央行行長的財經資歷，更是民眾信賴他能夠在與美國抗衡中勝出的關鍵。

擺在卡尼面前的挑戰仍舊很嚴峻，自由黨並未過半，長期聯盟的新民主黨大選表現不佳，少數政府能夠支撐多久還很難說。而加拿大對美國貿易依存度超過20%，更有四分之三的出口銷往美國，若美國持續關稅戰，加拿大必將遭受重創。

但卡尼勝出的意義，在於加拿大民眾明確向特朗普說：NO！加拿大不要成為美國的第51州，也不會願意被特朗普奴役！卡尼甚至曾發出豪語：「若美國不想再領導，加拿大會做。」期許加拿大率領盟邦走出一條新的經貿格局。

卡尼要實現諾言當然很難，但不屈服的加拿大，無疑給了特朗普一個當頭棒喝！