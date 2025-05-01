記得我早前曾在本欄論及，「創科發展需要爆點」。無獨有偶，特首最近出訪浙江，到「杭州六小龍」取經，亦主動提及希望攜手「六小龍」推出爆款項目。但希望歸希望，能否實現需要很多條件。當前窒礙香港創科發展的一些條條框框，如果不能大刀闊斧地拆除，恐怕難以令人寄予厚望。

香港近年一直希望在創科領域急起直追，甚至寄希望於創科產業成為未來的經濟增長點，不過從效果來看，進度似乎不如人意。以社會討論較多的無人機和自動駕駛為例，港府近期啟動「低空經濟監管沙盒」首批試點項目，涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查等，基本上都是集中在企業內部、科研機構和政府部門的應用，港人可能看到無人機在飛，但離可以召喚和使用還有一段距離。反觀深圳，已經實現用無人機送外賣；廣州則發展城市空中交通，市民可以預約搭乘無人機。

就自動駕駛而言，內地有公司已提供逾1,000萬次出行服務，累計安全行駛里程超過1.5億公里。早前與杜拜合作，亦是直接在市區開展無人駕駛服務。至於香港，該公司獲運輸署批出首個自動駕駛車輛先導牌照，不過只可以在機場區域內進行路面測試。其實，港府現在批准進行的測試，都是內地城市多年前已經驗證過的。當局不敢發揮「拿來主義」，直接承認內地的測試結果，反映推動創科發展的步伐還是謹小慎微。

香港的起步比人慢，要追上甚至後來居上，必須要有勇氣站在別人的肩膀上。網約車在內地已應用多年，監管條例都是有現成的，香港又何須研究復研究，甚至應比內地走得更前。香港發展創科，缺的不是金錢和技術，而是這種破格向前的勇氣。