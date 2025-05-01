美國「下令」俄烏本周內達成和議，否則美方可能會退出斡旋，對俄羅斯的銀行體系和能源出口施加新的制裁，以至完全停止對烏克蘭的軍事援助及情報分享。如前文所述，制裁對俄方已起不到作用，時間正站在俄軍一邊。但普京由一開始就沒有打算攻佔烏國全境，因此宣布在下周五衞國戰爭勝利80周年慶典前後停火72小時，總之不是美方要求的本周停火，更不是烏克蘭「戲子總統」澤連斯基渴望的永久停戰。

俄軍停火3天與其說是釋出善意，更像是對烏方及美方發出最後通牒，迫使美國總統特朗普加緊向烏施壓，接納俄方開出的所有條件。當中放棄加入北約看來已獲各方認許，只差如何公開表述；克里米亞肯定是歸俄方的了，差別亦只是表述問題，可能會像之前美國宣稱戈蘭高地及整個耶路撒冷都屬於以色列一樣，由美方單方面宣布其「主權移交」，但不需要烏方在法律上承認。

烏克蘭的「非軍事化」也是表述之爭，關鍵是外國軍隊（主要是歐洲）能否駐守當地。至於美西方針對俄羅斯的種種軍事、外交及經濟制裁，估計會逐步、低調地撤銷。最難處理是之前遭沒收，甚至已變賣的俄國企業和個人資產。

至於餘下的烏東地區歸屬問題，烏方肯定不可能保留所有領土，但邊界如何劃分？區內的烏裔人口需否遷移？地底的礦產及能源資源將屬於俄方、美方，還是雙方共同開發？當中最有經濟及戰略價值的，是作為全歐洲最大型核設施的扎波羅熱核電廠。貪得無厭的美國已表明想「接管」，俄方不會輕言放棄，但勉強留着也後患無窮（難以向西供電及淪為恐襲目標），或會當成談判籌碼向美方爭取更多。總之烏克蘭將變得支離破碎，國不成國。