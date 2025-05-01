最近，一則「無核氫彈」的新聞迅猛傳播，聲稱中國研製出了新型顛覆性戰略武器，惹得不少「愛國者」如同打了雞血，着實又亢奮了一把。其實，稍有科學常識，便可知道這是一個吸引眼球、譁眾取寵而臆造出來的概念，用模棱兩可的手法混淆視聽，攫取流量。所謂「無核氫彈」，實際上不過是使用氫能源，也就是高能儲氫裝置作為炸彈的助爆技術，不涉及核反應。而氫彈的原理主要利用氫的同位素氘、氚等的核聚變反應所釋放巨大能量。可以說，二者除了都有個「氫」字之外，毫無關係，威力更是天壤之別。

「無核氫彈」本身就是一個違背科學常識、漏洞百出的詞彙，至於「燃燒兩秒，溫度1,000攝氏度，威力是TNT的15倍」，更令人哭笑不得。汽油的能量釋放就可達到同等質量的TNT的10倍；普通黑火藥的溫度亦可達到1,500度。而汽油的主要成分也是碳氫化合物。照此邏輯，汽油豈非「液體無核氫彈」？用唬人噱頭，移花接木，故意「碰瓷」和「剮蹭」核武，來吸引流量，暴露了寫作者科學素養的低下。

說穿了，炒作「無核氫彈」概念，跟「永動機」、「水變油」、「量子水杯」、「引力波針灸」之類，沒甚麼本質區別。可悲的是，此類拙劣內容竟能大行其道。面對潑天的「刷屏」流量，專業聲音缺席，媒體也缺乏追問真相的自覺和責任意識。也有大量自媒體，深諳「雞血流量」的傳播密碼，推波助瀾，肆意炒作。媒體倫理在流量誘惑前全面失守。

再如，有所謂「國際宇航研究院院士」高談闊論中國的九天無人機，可在太空發射導彈，1.3秒摧毀美國，並聲稱「馬斯克說，中國依靠九天無人機制止了一場世界大戰」。稍加核實就不難發現，此類無腦言論完全不符合馬斯克這種商業精英的風格。而九天無人機早在珠海航展上公開亮相，若有如此毀天滅地的本領，何必還投入巨大人力財力發展航母、潛艇呢？

此類「低級紅」只講立場，不講科學，披着愛國主義外衣，用「厲害了」的自嗨傳播虛假訊息，借助互聯網蔓延認知污染，讓民眾產生盲目的自豪感。反智與民粹合流，流量與偽科學媾和，嚴重誤導民眾，其危害遠超普通謠言。在演算法推薦機制操控下，違背科學常識的內容，極易形成「訊息繭房、情緒共鳴、群體極化」的傳播閉環，放大負面影響。而且，劣幣驅逐良幣，理性聲音動輒被扣上「跪族」、「殖人」等大帽子。

愛國不應是反智的遮羞布。真正的愛國，首先要建立在科學和常識基礎之上。凡事靠實力說話，謙虛謹慎，戒驕戒躁，甚麼時候都不為過。若口氣比力氣大、舌頭比拳頭硬，有百害而無一利。共同抵制流量炒作，維護健康輿論環境，除了加強科普教育，還必須壓實網絡平台的監管責任，剷除偽科學滋生土壤。