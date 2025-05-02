娛圈單打：失婚漢枯木逢春　後生女熱情如火

視帝郭晉安去年5月宣布與前妻歐倩怡結束18年婚姻後，一直寄情工作，除咗投入電視劇拍攝，更變身保健品上市公司非執董，看似生財有道，不愁寂寞，但中年失婚嘅滋味，又豈為外人所道。佢坦言拍完通宵戲後直落接早班，生理時鐘大亂，難以入眠。鬼咩，冇咗老婆瞓喺隔籬，漫漫長夜難免寂寞難耐。

之不過，枯木都可以逢春，絕處都可以逢生嘅啫。嗱，安仔因為拍攝電視劇《金式森林》，跟一班後輩結成好友，早前仲偕同劇中拍檔何廣沛、陳浚霆、陳曉華一班後生仔女，為飾演其女兒嘅索爆港姐莊子璇慶生！大家唔單止冇代溝，仲顯得感情十分要好！安仔亦展露久違嘅冧爆笑容，既為莊子璇送上鮮花，又請伊人食飯，非常盡興！

莊子璇仲自爆獲「爹哋」安仔親自教路打網球，進步神速，打趣叫安仔「畀個PAYME我，過番教練費畀你」！睇嚟呢對「父女」嘅好感情，由戲裏延續到戲外喎！咁當然，大家唔好心邪，二人年齡相差三、四十歲，現實中，安仔真係做到莊子璇嘅爹哋有凸，完完全全就係父女情而已。

咁呢位卜卜脆嘅索爆港姐，又真係熱情如火，電死人冇命賠嘅。當選至今兩年，樣貌愈來愈精緻，身材愈來愈激凸，演出機會不絕。舊年先至擔任港姐司儀，喺一班大師姐面前毫不怯場，淡淡定定有錢剩。面對網上是非劣評，佢又懂得以高EQ應對，唔怪之得大台錫到佢燶，給予機會同視帝一齊拍劇磨練演技！

連鮮有跟女演員親近嘅安仔，都被「阿女」融化，就知莊子璇交際手腕並非一般，乃醒目女一名，抵你受力捧啦！