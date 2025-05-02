俄烏戰爭停火和談似將成功，這將是特朗普上任後第一大成就。停戰的條件是俄羅斯總統普京定的，收復克里米亞，烏東四州歸附，並且要美國保證停戰不是北約借機重整軍備再戰。

烏克蘭總統澤連斯基在歐盟好戰派支持下，一直堅拒，但特朗普利誘，簽礦產資源共同開發協定，得益者會是澤連斯基政府的官員。這是進一步出賣烏克蘭的國家資源。另外是威逼，美國停供軍火，也阻止歐盟供應彈藥，烏軍消耗過大已沒法補充，在春季俄軍可大舉進攻下，應沒法抵擋，不停戰便戰敗，澤連斯基除屈服外便無別策，停供彈藥將使烏軍沒法再戰，亦難迅即補充。

美歐斷供，烏克蘭不可能依靠本地生產來替代，現時重裝備及防空導彈已消耗殆盡，變成步兵部隊，怎可與重炮機械裝備的俄軍對壘？庫爾斯克的烏軍被完全驅趕，北韓派遣部隊收兵，已顯示出俄軍在戰場佔絕對優勢。普京的要求俱被滿足，便可與烏克蘭直接談判。

普京及俄羅斯政府的目標是推翻烏克蘭政權，澤連斯基及其政府不僅下台，更要求以戰犯公審他們，否定澤連斯基政權一直的作為，更正烏克蘭戰爭自2014年以來的歷史記錄。換言之，政權轉換將換上親俄羅斯者，以此保證烏克蘭不加入北約、歐盟，政治中立，不與俄羅斯敵對，不排斥俄裔，不去俄羅斯化（例如對俄語和東正教會等的迫害）。這些細節未必在談判中一一議定，但政權轉換，便可使2014年顏色革命以來新納粹主義的各種傾向逆轉。新政權政治中立，便大致如格魯吉亞政府那樣，中立實則拒歐親俄。

澤連斯基對此必然頑抗，歐盟好戰派亦會聲援，可是普京堅持，特朗普急切停戰以求功績，他及其支持的美國民粹主義，都沒有興趣經營烏克蘭來對抗俄羅斯，也沒興趣依從歐盟中反俄羅斯的政治勢力。因而烏戰停火和談是指日可待，特朗普可擺脫包袱，專心全力與中國開展貿易戰，以屈服中國來確立其國際霸權。

中國「不跪」雖已有示弱的暗中含義（兩國平等怎可用跪、不跪的字眼來形容中國的行動？），但在國內外形勢底下，中國只會加強抗衡，早晚會像俄羅斯用上衞國戰爭的比喻。中國重提抗美，重提「起來，不願做奴隸的人們」，更不限於國內，而在國際推動。中美之爭將會十分激烈和長期。