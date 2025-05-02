折騰了一陣子，美烏簽署了礦產資源合作協議，雙方將創立基金共同管理烏克蘭投資項目，美國將優先參與開發烏國天然資源。俄烏停火和談正在特朗普「斡旋」下扯來扯去，美烏這份礦產天然資源協議會產生微妙影響，更會對日後俄烏談判桌上怎麼談產生影響。

目前的局勢，是俄羅斯完全解放了被烏克蘭一度攻佔的庫爾斯克地區的失地，為談判打造了十分有利的條件。對此，普京清楚表示，願意不需先決條件下與烏國談判。普京這麼大方和痛快，是因為俄方不需要先決條件就可以談停火了。俄方已佔上風，再有甚麼要求，完全可以在談判桌上提出，如果基輔不同意，莫斯科利用目前的優勢可以再打不遲。

然而，美烏現在「搶先」簽署了「礦產協議」，這對俄方在談判桌上再提高要價造成阻遏，因為凡是涉及這個「協議」的土地、礦產、天然資源、營運等等，都和美國利益相關，這些範圍有多大、有多廣、有多深、有多少項，會否和俄方提出的停火和談條件，以及今後俄羅斯的復國大計相牴觸？莫斯科不能不高度警惕，這是俄羅斯長遠和根本利益，這也是美烏在俄烏談判之前下的「先手棋」。據悉，協議雖然沒有包含對烏克蘭安全保障條款，但一項關鍵條文指出，未來美國對烏克蘭的軍事援助支出將計入美方在基金中的投資份額，等同烏克蘭以部分自然資源使用權換取美國持續的軍事援助。

這即是說，無論日後舉行的俄烏談判，還是談判之後未來幾十年，美國仍會向烏國施以軍事援助，繼續深度介入俄羅斯與烏克蘭的關係。有了這份協議，美國就名正言順、師出有名！有了這份協議，美國就在俄羅斯的復興大業、收復故國山河大業中，楔進了一枚大釘子！普京如果看清了這點，接下來與基輔的停火和談，恐怕就沒那麼好開始了。勉強開始，等於基輔手裏多了一個強力籌碼，後患無窮，俄方的優勢受到削弱，主動的地位受到削弱。莫斯科「計將安出」？