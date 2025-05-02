信言不美，美言不信，這年頭說實話很不容易，格力董事長董明珠對此應有切身體會。她最近在股東大會上明言，該公司絕不用海歸派，因為裏面有間諜，寧願在國內大學挑選，好好培養需要的人才。此番言論引發軒然大波，遭不少人口誅筆伐，連官媒也加入圍剿，有人更不依不饒要求公開道歉。毫無疑問，這種觀點確實值得商榷，有以偏概全、因噎廢食之嫌，也不符合國家積極引進人才的政策。但站在商業角度，企業聘用甚麼人，不用甚麼人，自有本身的需要和考慮，純屬商業自由，旁人無權干涉，更無權進行道德審判。

董明珠說海歸裏面有間諜，這有說錯嗎？絕對沒有錯，任何人都不敢擔保海歸沒有間諜。過去已有不少事例證明，確實有些人在海外被美西方收買，回國後從事出賣國家利益的勾當。美國中情局前副局長科恩曾坦言，該局一直努力招募那些離開中國的中國公民，包括留學生、訪問學者等，以培養反華代理人。尤其近年美國將中國視為最大戰略競爭對手，專門設立「中國任務中心」，對華間諜滲透更是無孔不入。有人搬出錢學森和鄧稼先等老一輩科學家來佐證海歸愛國，分明是九唔搭八，如今的海歸怎能跟無私奉獻的老一輩科學家相提並論？

當然，凡事須一分為二，不能一竹篙打一船人。畢竟被美西方收買的海歸只是極少數，絕大多數學成歸來的人才都是愛國的，起碼沒有被美西方收買，這是毋庸置疑的。董明珠錯就錯在說話太直白，口舌招尤，以偏概全，得罪整個海歸群體。

各國間諜互相滲透，本來不足為奇，國家和企業為安全着想而小心提防，也是應有之義。有人對董明珠上綱上線，大可不必，須知中國固然要提防外國間諜，外國也同樣在提防中國間諜，而且猶有過之。有位美國軍頭曾公開宣稱，在美攻讀碩士和博士的32萬多名中國籍研究生，恐怕超過10%是中國間諜。這番言論比董明珠的「間諜論」更誇張、更駭人聽聞，美國人並沒有出來質疑，為何董明珠說海歸有間諜就受到中國人圍攻？

事實上，隨着時代轉變，海歸已不像過去那樣吃香，反而留在國內學習和發展的人才往往更有創意、更有成就。近年中國科技發展一日千里，最大推動力就是本土培養的青年才俊，而不是海歸。格力不用海歸，有何不妥？