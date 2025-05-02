延宕多時，美國和烏克蘭終於簽署礦產資源協議，雙方將成立重建投資基金，但未有披露細節，據報仍有分歧未解決。姑勿論如何，這份協議，正是特朗普與澤連斯基在梵蒂岡短暫會面後簽訂，當時法國總統馬克龍原擬參與會面，但椅子最終由三張變成兩張，反映美國施壓成功，歐洲被摒於門外，烏克蘭肉隨砧板上。

當日教宗方濟各舉行葬禮，全球政要雲集，特澤忽然短暫會面十多分鐘，現場只有他倆各自對坐在兩張椅子上。但會面前曾發生插曲，有關人士原搬了三張椅子到場，馬克龍也有現身，表明欲參加談判，但遭特朗普當面阻止，直斥「你不該在這裏」，隨即遭攆走。雖然愛麗榭宮其後否認總統遭趕走，但有關影片在網上流傳，特朗普不給面子，歐洲又敗一仗，寫在牆上。

事實上，自特朗普上台後表明俄烏戰爭必須結束，同時有意獨攬烏克蘭礦產，歐洲就顯得極為反彈，馬克龍揚言要派軍隊駐守烏克蘭，支持烏國繼續對抗俄羅斯，同時又想參與礦產協議分一杯羹。問題是，歐洲諸國領袖，特別是馬克龍，一直都是銀樣鑞槍頭，中看不中用，面對美國強權，口裏說不，身體卻毫無反抗。今次又被特朗普公然羞辱，馬克龍哼也不敢哼半句。

法國已是歐洲之中最強國家，君不見德國經濟陷困，新總理仍未正式履職，無權插手談判；歐盟委員會主席萊恩被指擁有美籍，只會維護美國利益。至於英國早就脫歐，一直充當美國小弟。環顧整個歐洲，根本沒有一國是真心和有能力協助烏克蘭。戲子總統也不是傻的，形勢比人強，只好不情不願地跟美國簽訂協議。惟簽訂礦產協議，不代表他會全盤接受美國勸降，俄烏戰爭何時終局仍未明朗。