中美兩國今年第一季的經濟成績表出爐，中國的國民生產總值（GDP）增長5.4%，比預期為佳；美國的GDP卻是負增長0.3%，明顯遜於預期。一個月前，美國總統特朗普發動關稅貿易戰，中美雙方都自認為穩操勝券，但觀乎今年的開局情勢，哪一方實力更厚、底牌更多，看來已是昭昭明甚。

特朗普還是「死鴨子嘴硬」，甫一上任，首季經濟增長就出現負數，他不思反省，卻一股腦兒將責任推給前任總統拜登，說是對方留下禍根，才使經濟表現不濟。美國的記者也太過厚道，其實好應該在發問時幽他一默，說：「總統先生，如今經濟表現差，你就將責任推給前朝，假如首季公布的GDP增長是正3%，成績驕人，要是這樣，你又會將功勞歸於自己抑或前朝？」

侵侵就是這樣一個人，有功勞就自己攬，有過咎就推給別人，如此德性，讓他去當小學校長或是一家中型商場的主管，其實也未必夠格，甚至可以說，一定不夠格。可是不打緊，他這一類人，今天卻可以當美國總統，動輒得到數千萬選民投票支持。嗚呼！美西方的民主制度發展至此，其不敗者，幾稀矣！

部分經濟學家原本預計，美國經濟雖然疲弱，第一季應該還有0.3%的增長，但結果出乎意料，竟然是倒退。今年往後3季的經濟表現，也難以樂觀，正如諾貝爾經濟學獎得獎人克魯格曼所說，投資者最重視前景，最講求穩定，偏生特朗普的政策反覆無常，近乎無從預測，既是如此，未來幾年很多投資項目都會叫停，經濟危機只會愈陷愈深。

如今只過了一季，特朗普的任期卻尚餘約3年再加3季，看來美國人的苦日子，還遠未到頭。