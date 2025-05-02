全球數以百萬計的生物物種，各有各的生存方法，例如周期蟬會蟄伏17年，然後在一個時間點同時破土而出進行繁殖。由於牠們數量多，短時間內大規模湧現，可以使得捕食者因過度飽食而無法消耗所有個體，從而提高群體存活率。這就是所謂的「捕食者飽食效應」。

特朗普政府近來不斷向北京極限施壓，令人關注兩國會否爆發戰爭。美國國防部長海格塞斯去年底出席一個活動，聲言中國擁有大量遠程高超音速反艦導彈，可以在20分鐘內摧毀所有美國航空母艦，也引發中美軍迷熱烈討論，甚至連中國國防部早前亦專門就此作出回應。

依我來看，中國不可能在20分鐘內摧毀所有美國航母，最大的原因是美國現役的11艘航母，分散部署於全球各地，彼此之間距離數千公里，其中兩艘在中東的航母距離中國6,000公里，高超音速導彈起碼要飛行30分鐘才能攻擊到它們，遠超20分鐘。

中國製造的高超音速導彈飛行速度超快，加上可以不斷變化彈道，理論上的確能夠突破反導系統的攔截，向美國航母實施有效的戰略打擊。但在現實中，這是脫離實戰約束的技術浪漫主義。因為美軍設有完善的全球預警體系，而且航母是動態航行，高超音速導彈很難鎖定航母實時位置並進行精準打擊。

當然，面對美國航母戰鬥群的堅盾，仍有一招可以摧毀它，就是針對航母防禦系統有攔截容量極限的漏洞，出動類似周期蟬的「飽和攻擊」策略。其做法為：發射大量無人機群，讓美國航母防禦系統例如電子干擾系統超載失效；同一時間結合高超音速導彈、反艦彈道導彈及低成本無人機，形成不同層面的密集打擊，使美軍反導系統無法有效攔截，從而摧毀對方航母。