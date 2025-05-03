世界視線：美全球搞經濟戰　徒加速東升西降

特朗普政府推行的經濟戰，勢發展成將美元支付、關稅、禁運、貿易流向、科技交流、資本市場及海外投資等全面武器化。這些措施原意對中國及全球施加威脅，結果卻使美國更受排斥。去年全球性民調發現，首次有48%受訪者認為中國對全球的影響較正面，而50年來一直在民調領先的美國，僅得46%。

拜登時期曾聲言推行「重建更美好世界」計劃，承諾的啟動投資額僅約600億美元，但其對烏克蘭的支援便花了3,500億美元。歐盟強調要策動的「全球門戶」（Global Gateway）海外建設計劃，則聲言動用2,800億至3,000億歐元。然而，中國的一帶一路倡議表現明顯比兩者優勝，累計對全球基建投資已超過1.5萬億美元，特別對「全球南方」的發展貢獻功不可沒。

兩位研究中美經濟的學者，最近訪問了30間美國最大型跨國企業，結果發現全數受訪者皆認同，中國產品與服務在價格與質素方面非常有競爭力，特別是礦業、稀有金屬、電動車、醫療保健及工業器材領域，連時裝與保安設施等過往較弱的行業亦迎頭趕上。

其中一個原因，是過去三任中國領導人皆是工程師出身，他們對國家發展、工業與科技發展抱持執着和願景，能透過執政建立長遠的強國富民目標。

反觀，美國前總統布殊父子大家族出身，克林頓、奧巴馬和拜登律師出身，以至地產商人特朗普，他們依賴商界、軍工與金融企業，更配合它們的寡頭發展，卻忽略國家發展與民眾整體利益。

無疑，中國的樓市泡沫仍在消化中，銀行業也受拖累，但在其他科研、出口、量子科技、人工智能、新能源車與綠色能源等領域的貸款支持，仍甚具潛力與前景。美國方面，除了零售巨企如沃爾瑪、亞馬遜、塔吉特及家得寶深受中國供應鏈影響外，美國工業設備與稀土資源對中國更是高度依賴。

特朗普政府大力推動化石能源開採，但無論民主黨或美國民眾也意識到，氣候惡化愈趨嚴重，帶來危機。而中國控制稀土出口，不僅會重創美國軍工企業，更對綠能設備生產造成重大掣肘。根據國際可再生能源機構資料，2024年全球64%的再生能源設備產能集中於中國。特朗普政府倘繼續將經濟政策武器化以威脅全球，「東升西降」的步伐只會更快。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻