正論：眾望所歸減人工　官富民窮說不通

港府言必稱財赤，所有民生福利、稅務寬免全部大縮水，有些甚至是由有變冇全面走甜，有些收費則大加特加，市民苦不堪言，民怨愈演愈烈。尤其薪優糧準的公務員，名為凍薪，實則仍可「跳Point」加薪，以致今個年度的政府薪酬開支繼續大幅上升。再苦不能苦公僕，要窮只能窮市民，這究竟是甚麼鬼道理？

有政黨及團體就公務員在跳Point制度下，凍薪為名、加薪為實進行民意調查，結果不出所料，民意一面倒反感。多達70%受訪者認為在凍薪政策下，仍容許公務員因到達加薪點而獲加薪是不合理；52%認為所有加薪形式應一併凍結以體現公平；38%認為保留加薪點會削弱凍薪政策效果。

此外，有64%市民贊成公務員減薪；68%受訪市民認為高級公務員應是主要減薪對象；62%贊成將薪酬調整與工作表現掛鈎。議員認為，調查反映市民強烈要求高級公務員在財政壓力下承擔更大責任，並對現行加薪點制度極度不滿，建議政府推行階梯式減薪政策，嚴格涵蓋高級公務員，全面凍結包括加薪點在內的所有薪酬增長渠道。否則所謂共度時艱，純屬欺人之談。

公務員早就是鐵飯碗的代名詞，「做又三十六、唔做又三十六」的形象深入民心，以致政府辦事效率一直不彰，無法跟私營機構相提並論。然而，這些公務員的薪酬福利卻比私營機構更優渥，而且絕少會因為「Hea做」或犯錯而被炒，不管表現多麼不濟，仍能年年加薪及跳Point。

過去香港經濟繁榮，庫房肥得漏油，納稅人對這些公僕特權睜一眼閉一眼，並沒有太大異議。惟今時不同往日，現今經濟不景，財赤高企，港府連鮮有的德政，例如長者兩元乘車優惠、2,500元學生恒常津貼等，都以庫房入不敷支為由打折或撤銷，中產家庭和打工仔的退稅額更被大幅下降，甚至乎，公營醫療服務收費、「牛肉乾」罰款等，明年都會大幅調升，小市民生活百上加斤。偏偏公務員的薪酬福利絲毫不減，連已退休的公務員及家屬都可免費享受公院醫療服務，跟「排到死」的基層病人形成鮮明對比。

特別是高級公務員，每次跳Point的加薪幅度由約3.6%至最高6.7%不等，加幅往往高於年度薪酬調整，遠超通脹。例如由總薪級表第44點（月薪119,650元）跳至第45點（月薪127,700元），增薪幅度高達8,050元。這就難怪，在財金官員口口聲聲各部門縮減開支之際，本年度政府開支「個人薪酬」項目，仍然比上個年度多了23億元。如果政府財政真的如此緊絀，為何還可輕鬆拿出廿多億元加薪？如果政府財政並非這麼緊絀，為何還要向廣大小市民開刀？

古人說，不患寡而患不均，不患貧而患不安。官富民窮，資源分配不均，從來都是民怨之源。港府一味要求市民省吃儉用，卻放任高官及公務員吃香喝辣，不僅說不通，直情犯眾怒。公僕不減薪，何以謝天下！