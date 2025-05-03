不久前，印度控制的喀什米爾地區發生了武裝恐襲事件，導致至少26人死亡。

事發後，印方在沒有展開調查下，立刻聲稱這是巴基斯坦方所為，宣布針對巴基斯坦的「緊急措施」，包括擬中斷印度河流向巴國的水資源，若此巴國70%的水資源將斷絕，巴人的生存將陷入絕境，印方或犯「滅絕人類」罪之嫌。巴基斯坦則認為，「斷水」將被視為「戰爭行為」，將全力回擊。

印度和巴基斯坦都是核武國，打起來危害巨大，範圍遠超印巴兩國。印巴又都與中國接壤，打起來對中國的危害難以估量。這些天，印巴已經在邊境地區發生衝突，兩國戰機在「喀什米爾實控線」對峙。據稱一架進入巴方的無人機被擊落，雙方都在調兵遣將，印方將展開大規模軍事行動。

印巴之間的矛盾，錯綜複雜，由來已久，發生過3次戰爭；印巴兩國百年來處於大國博弈的「磨心」，他們也利用自己的「戰略地位」，在地緣政治的「格局變化」中尋找自身最安全的位置。

印巴與中國的關係始終最為重要和直接，和前蘇聯及美國的關係更親密和糾纏不清。印度和中國、美國、前蘇聯、俄羅斯都曾經友好過，但和中國鬧翻過，挑釁中國，中印且有領土糾紛。而巴基斯坦長期和中國特別友好，有「巴鐵」之稱，巴基斯坦要堅定的和中國友好，抗拒它的宿敵、最大的威脅是印度，中國要制衡印度的搗亂破壞。

美國則要利用所謂「龍象之爭」，拉攏支持印度遏制圍堵中國，實施它的印太戰略，近年更建立了美國、印度、日本、澳洲的所謂「四方安全對話」，時常開會交流，聯合軍演，張牙舞爪「秀肌肉」。

現在印巴要武裝衝突了，中國怎麼辦？美國怎麼辦？按照中巴鐵哥們的關係和安全，中方定會站在巴基斯坦一邊。美國按照自身利益、戰略目的和「四方」機制定會站在印度一方。中美博弈範圍擴大也！