美國總統特朗普上任百日，目前為止最大「政績」，可能就是終於與烏克蘭簽訂礦產協議。這份協議的細節不清不楚，澤連斯基聲稱，白宮答應免去烏克蘭的軍援貸款，但烏克蘭究竟會不會受到美國的安全保障，至今莫衷一是。但站在美國角度而言，這的確是「獨贏」的條款，特朗普總算對國民有所交代。

相對於美國幾乎全權擁有烏克蘭礦產的開發權，免去烏國貸款根本只是小事一樁，完全不值得戲子總統大書特書。很明顯，這是一份屈辱條款，烏克蘭的國家資源被美國強奪，烏方哼也無法哼一句，還要擺出千多萬謝狀。至於安全保障，特朗普早已明言不會派美軍駐守烏克蘭、不准烏國加入北約，頂多是派僱傭兵保護美國在烏礦產，並認為這樣就能有效嚇倒普京，俄羅斯不會攻擊烏克蘭，否則就是得罪美國。

然而，普京並未賣帳，在協議簽訂的消息傳出後，俄軍徹夜狂轟烏克蘭黑海港口城市敖德薩，擺明落特朗普的面。難為美國財長貝森特形容該協議為「歷史性的經濟夥伴關係協議」，強調協議向俄羅斯發出了「清楚信號」，結果旋即遭打臉。

說到底，特朗普根本不關心烏克蘭安危，他只關心美國利益、獨吞烏克蘭礦產可以為美國帶來多少收入。澤連斯基更是騎虎難下，沒有選擇。昨日本欄講過，梵蒂岡的短暫會面，特朗普攆走法國總統馬克龍，歐洲無從插手，烏克蘭完全無助，已沒有牌可打，惟有心不甘情不願地讓美國將國家資源掠奪殆盡。俄烏戰爭今後會如何走向呢？俄羅斯肯定會趁現時空檔加強狂轟濫炸，佔領更多土地，烏克蘭零星反擊捱不了多久。特朗普明顯向俄羅斯傾斜，烏克蘭支離破碎，近乎亡國，只是時間問題而已。