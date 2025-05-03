人類社會從來都是以實力分高低。以職場為例，每個人甫踏入社會工作，就像是猴子爬樹，在底層時往上看，全是猴子屁股，上司甚少有好臉色；可當慢慢做到高層，由高處向下望時，看的都是笑臉。這就是人性。

國際政治領域是一個權力和利益的競鬥場，亦充斥着這個「猴子屁股現象」：當一個國家有了實力，它的原則才會被其他國家尊重，利益才能得到捍衞。相反，國力弱小的國家在國際事務中很難有話語權，也沒有資格參與全球治理。

許多人迷信所謂的軟實力，認為國家不一定要運用軍事、經濟等物質力量，亦可以通過價值觀之類的軟實力吸引他國服從自己。然而，軟實力的背後亦要有硬實力支撐。例如，強大的經濟實力能夠支持影視、出版產業在全球各地傳播，科技研發能力可以推動互聯網平台成為價值觀輸出的載體。北歐小國瑞典和芬蘭擁有強大的軟實力，至今依然是「影響力孤島」，甚少在國際議題中發揮重大角色，便是因為沒有軍事等硬實力的支撐。

面對國際政治環境日益複雜，北京當局近年愈來愈明白要把自己建設成為有實力的大國，才能受到別國尊敬。外交部長王毅早前回答特朗普執政之後中美關係的問題時，就引述武俠小說家金庸名句「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，其意思是：不論美國如何兇惡，只要中國堅持發展，實力強大了，就可以泰然處之。

反觀香港，近些年歐美國家經常刻意歪曲香港的狀況，特區政府往往第一時間發表聲明還擊。誠然，香港面對西方的打壓，有必要堅決捍衞自身權益，但同時也應該努力提升自己力量。香港只有變得足夠強大，外部勢力才會笑臉相迎。