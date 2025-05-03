中美的關稅戰，來到此時此刻，經過一輪彼此試探揣摩，似乎仍然你一言我一語，並沒有想真正停下來傾談。中方已表明「不下跪」，並祭出「長久戰」策略。美國總統特朗普日前出席內閣會議，再次為對等關稅辯護，強調有關政策已成功吸引大量企業和資金重回美國，並指中國表現非常糟糕。侵侵至叻大喊十，佢指世界上每個國家都欺騙過美國，但中國是「頭號欺騙者的頭號候選人」。以這樣偏狹的態度論中美關係，把自己說得像「無知少女」，阿哥，你唔呃人都偷笑啦！

中國官媒「玉淵譚天」在微博發文披露，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅進行談判。「玉淵譚天」引述國際經貿談判專家分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出其急於推動談判的心理。從談判的角度而言，目前美國一定係急的那一方，特朗普政府面臨多重壓力，首先是經濟壓力，美國面臨經濟衰退的機會達50%以上；其次係輿論壓力。

侵侵民望低處未算低，再胡址中方甚麼「產能過剩」，而看不到中國產業發展和中國產品競爭優勢，並非補貼的結果，而係源於不斷技術創新、協同發展等原因。侵侵性格上的缺陷就是從不認低威，有功，固然大肆吹噓；有錯，就一定不是自己的錯，像經濟搞到一塌糊塗，就一記太極推手，推說全是前朝拜登種下的，如此無賴，絕非一個有為領導者應有的胸襟！你唔「下罪己詔」都算，你不「聞過則喜」也罷，但作為一個領袖，把錯的都推給他人，這無論怎麼說，都好鬼失禮！依家中美關稅戰，擺明中國是水，美國係魚，魚冇水就瓜得！水無魚則更清，侵侵無謂擺款貽笑大方咯！