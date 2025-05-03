美國總統特朗普上任百日，世界一團亂、美國一團糟，要評論他的百日政績，說好很難。惟他上任後大削美國政府及聯邦政府開支，部分被削減的開支變相斬斷美國伸向他國的手，特朗普要轉軚自掃門前雪，其慳家主義或不經意間做了好事，因少了長臂、少了顛覆及革命，世界可能太平些。

美國哥倫比亞大學教授、著名開明派經濟學家薩克斯，近日在聯合國安理會阿里亞模式會議上，公開他對近半世紀各國政權更迭的研究，上述是由中國主持、名為「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的論壇，薩克斯列舉美國在諸多領域的單邊主義行徑，指美國不僅是經濟脅迫手段的最大施加者，還曾於1947年至1989年的42年間，對他國實施64次秘密的政權更迭行動，即每年約有1.5宗。

他說，美國在全球範圍內進行軍備擴張，現擁有遍布80個國家的750個海外軍事基地。還有，美國近年連續退出國際協議及相關條約，對多邊主義及多邊原則構成巨大挑戰與風險。不說不知，過去42年至半個世紀中，美國發動的革命與單邊活動這麼多，聽來頗具驚嚇力。

薩克斯研究國際政治與政策多年，他對美國的霸權行為與單邊主義深惡痛絕，曾被質疑為同情中國、俄羅斯及伊朗等美國敵對勢力，但他的良知與學術能力，亦被多國視為真正的明燈，邀請他獻計。

這次他在中美關稅戰打得熱火朝天之際，對美國在境外的活動再次大揭露，對非美國家來說，都是必須重視的事。每次政權更迭，都是不絕的戰爭延燒大地，大批難民無家可歸、被迫逃亡，不少國家一衰難起。美國掀起的顏色革命惡例多了，連香港都是受害地區，對於薩克斯這次的研究結果，港人應更有感覺。

少了長臂 或復太平

以後可能好了，特朗普大削美國政府開支，當中包括美國對外機構的資源，這必會令美國在海外能進行策動與顛覆別國政權的財政支援大減，何況，像美國之音等文宣機構亦被削開支、間接啞聲，美國必無法再像過去40年那般肆意醜化他國。

說起美國之音，這個對外唱好美國、洗腦他國人民的廣播機構，自被特氏政府狠削開支後，該機構幾乎難以運作下去，部分區域的訊息更是不再更新、不再報道。加上中情局的特勤人員開支也要減，美國的長臂真的抬不起來了。

對於被美國視為眼中釘、獨裁、不聽話的窮國、小國來說，美國削減對海外的開支是把雙刃劍，削了資助，但也少了指指點點，威逼挾持，未嘗不是一件好事，或者，他們可因此躲過美國的「革命」魔爪。

多年來，美國熱衷輸出美國價值，所謂民主、自由及人權的膏藥，害苦了不少本來穩定、富有民族特色的本國體制，從伊拉克到阿富汗，再看陷入戰爭已3年的烏克蘭，美國價值絕不是好事。