世界視線：印巴若衝突升級　中俄可發揮協調

印度控制的喀什米爾地區，上月22日發生遊客遭槍擊事件，釀成至少26人死亡，主要為印度教徒，印度與巴基斯坦的衝突有升級趨勢。除了這個地區，印巴邊境亦有多次駁火，還有雙方軍隊及軍事裝備的集結。巴國官員警告印方不要繼續讓衝突升級，印度則指槍擊事件是巴國政府從中策動，巴方堅決否認。

有學者認為，印度莫迪政府不會善罷甘休，大有機會升級行動。首先是莫迪站在印度教的民族主義強硬路線，不能在印度教選民面前向巴基斯坦示弱。其次是印度自2019年修改憲法，取消印控喀什米爾地區的自治地位以來，一直加強軍事管理，壓制分離力量，亦宣稱收到成效，令該區和平安定，今次槍擊事件不但令莫迪有失顏面，亦被印度教政治勢力甚至中間派批評，敦促莫迪要作出有效回應。

至於事件是否涉及外部勢力介入，相信機會不大。雖然近年美國立場親印反巴，但由於特朗普政府備受俄烏及以巴問題困擾，加上專注於「對等關稅」會否造成金融、經濟動盪及影響民生，因此不會在此時製造無謂的地區衝突。正因為印、巴均為擁核國，國際擔心若衝突失控，會變成大規模戰爭甚至核戰，相信聯合國亦無法有效調停。伊朗有作出調停，但印度政府不予理會。至於中國，站在「好兄弟」的立場，自然會支持巴基斯坦，故即使調停，印度也不會信任。

若從客觀地緣政治來看，巴基斯坦應該沒有誘因在這個時候，支持喀什米爾的分離勢力襲擊印控地區，因為巴國現時經濟情況很差，挑起與印度的武裝衝突，只會自招麻煩。其實，巴基斯坦北部與阿富汗接壤地區，以及西南部俾路支省地區，都是分離及恐怖主義的溫床，巴國政府根本自顧不暇。至於印度，莫迪政府亦應嚴肅考慮，印軍雖可敲打巴軍，以震懾巴國及印控喀什米爾的回教分離主義武裝勢力，然而印巴一旦全面開戰，對於印度要發展經濟，特別是希望在中美博弈下，可在供應鏈上加以發展，搶佔美國市場，會非常不利。

相信印度會對巴基斯坦有所動作，但亦會克制。而印、巴均為上海合作組織成員國，上合組織會是兩國軍事衝突升級的最有效調解力量，由俄羅斯勸阻印度，由中國勸阻巴基斯坦，會是最佳配搭！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻