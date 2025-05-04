與朋友討論香港引進外資的作用。一般西方的經濟學和分析評論，都把引進外資作為本地經濟發展的良方。但是從國際經濟發展的經驗來看，不是所有引進外資都有作用，關鍵是外資在當地會否生根？會否形成促成經濟持續增長發展的因素？

當然，任何地方多了外來資金投入，都會有所得益，但如房地產投資，初期可產生一系列生產活動，製造就業與收入，可是房地產賣掉，開發商可以把資金包括利潤調走，本地得的是建築物，卻要賠上水電、交通、基建的長期投入。後者也可衍生經濟活動，不過包括這些衍生投資在內，引進房地產實際會是資金淨外流，若房地產賣不掉，虧損的包括外資，但最大虧損是本地經濟。

中國近一、二十年的房地產泡沫，土地財政算起帳來，一是大量內地資金外流，二是更大量的內地資金浪費。今天的困境，正是房地產泡沫的引進外資盛宴的慘痛後果。香港猶幸可有內地資金投入，膨脹了本地泡沫，製造一段時期的奢華，浪費犧牲的主要是內地資金，也包括龐大資金從內地、從香港外流。今天的結果是廣廈千萬間表面價格飛升，似是財富龐大，卻只是浮財，不易兌現。社會的生活、生產成本高企，經濟無力發展，若不是內地資金、內地旅客的支撐，香港早已沒落。但為甚麼內地要無償地支撐香港泡沫，不讓本地經濟返回基本面呢？

在這個時候還是引進外資，香港引進來的外資可以有怎樣的效果呢？政府宣傳科技資金、大企業的投資，但實質上有多少資金真的在港落地生根？政府花了多少寶貴的資金來「購買」它們來港？效果又怎樣？即使高才引進，香港有多少職位、企業創新機會可幫助他們發展？抑或只是出讓居留資格兼作公關宣傳？即使內地以往的招商引資，也有一定的嚴格要求，要投資轉化為工廠設備、生產營運。香港的引進外資，美其名為高科技，實質都是離生產營運的階段還遠，大企業也不會真的把科研和生產鏈、供應鏈放在香港。

香港面對中美衝突，危機遍布，若還是浮誇虛報，時機一失，翻身無望。中國內地有深圳、杭州等，哪需要香港？只要美國對香港金融施撒手鐧，香港泡沫不可維持，中央可以怎樣挽救這個泡沫大於實體經濟的中國國際金融中心？

香港還是需要實事求是，自力更生！