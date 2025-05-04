經過敲詐勒索、威逼利誘，特朗普拿到了美烏「礦產協議」之後，美國便立刻宣布淡出對俄烏談判的調解。美國國務院發言人布魯斯日前表示，華府將放棄參與俄羅斯和烏克蘭之間的調解會面，由俄烏雙方直接就如何結束衝突「展示出具體想法」。她說，總統特朗普知道，世界上有其他事情需要關注；她更說，美方不能像過往般「不假思索地在世界各地飛來飛去」，調解俄烏問題。

現階段，特朗普達到了目的，為他個人「說話算數」和美國獲得巨大經濟利益樹立標竿，他要「功成身退」了；實際上，他給俄烏甩下了一個更爛的爛攤子，造成了一個俄烏更難通過談判結束戰爭的惡劣局面。

俄羅斯是不會接受有美烏「礦產協議」下，和烏克蘭談判結束戰爭的，因為美烏「礦產協議」涵蓋的範圍已屬於俄羅斯的主權領土，例如烏東4州。更何況，俄羅斯的未來大計，是着眼於整個烏克蘭的收復，怎麼可以允許有一個侵害俄羅斯主權領土的「定時炸彈」埋下？

另一方面，基輔有了這份「礦產協議」，必會膽壯氣粗，以為賣掉國家資源就能換來美國大力軍援，就能和俄羅斯繼續打下去；以為有了美國的軍援，就能激勵歐洲、北約對己軍援；以為有了這些支持，烏克蘭至少可以在談判桌上企得更硬，要價更高，就算談不下去，繼續打咱也不怕。這種情況下，俄烏其實已無時下展開談判的意願。

對此，相信特朗普也有預判，於是他「見好就收」，見到自己好就收，剩下的事情——俄烏談也好、打也好，都暫且不關他的事。最終關他事的有兩種情況，一是俄羅斯幹掉了烏克蘭、美烏的「礦產協議」成了廢紙；二是烏克蘭居然打敗了俄羅斯，這份協議可以執行，美方可加大要求。

這些都是後話，現在要看的是，俄烏能坐下來談嗎？可說是希望渺茫，一切回到原點，何況戰爭從來沒有停過。