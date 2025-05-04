貿易戰打到現在，美方已明顯撐不住了，以致頻頻放出有意談判的風聲，甚至不惜編造雙方即將達成協議的謊言。而中方態度依然不徐不疾，僅表示正在評估，何時談判無可奉告。有人覺得奇怪，既然美方多次主動傳遞訊息，為何中方遲遲不給台階下？其實中方並非不願談判，而是美方作為貿易戰的始作俑者，必須先拿出誠意，取消所有不合理的單邊關稅措施，否則即使雙方坐下來談判，也不可能是公平的談判，根本沒有意義，也無法達成共識。

畢竟這不僅僅是關稅戰，也不只是爭一時得失，而是關乎國家命運的殊死博弈。美國意圖很明顯，就是要遏制甚至卡死中國，中方沒有任何理由退讓，只能硬抗到底。正如外交部《不跪！》視頻所表明的態度：「妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊迫」。更何況，老美向來言而無信，翻臉比翻書還快，今天達成協議，明天就有可能推翻，談判又有甚麼意義？

說中國更有韌性和耐力抵受貿易戰的衝擊，有些人也許不以為然，其實毋須爭辯，孰是孰非，相信很快就有答案。目前美國各類物資仍然充足，價格尚未大幅上漲，但隨着進出口數量急降，少則3個月，多則6個月，零售商庫存消耗殆盡，到時物資短缺，百物騰貴，通脹加劇，民怨沸騰，且看特朗普還能不能死撐。他說美國小朋友們可能從擁有30個玩偶減到兩個，而那兩個玩偶會比之前貴數美元，僅此而已。這種白癡言論也只有侵侵才說得出口，玩偶可以少買甚至不買，其他民生必需品怎麼辦？

購物網站亞馬遜本來計劃展示關稅的影響，在商品旁標註價格中所增加的額外成本。這屬於商業行為，本來不是甚麼大事，卻被白宮上綱上線，指摘這是「敵對和政治行為」，可見特朗普政府已徹底走火入魔。專家質疑，白宮的反應不過是掩耳盜鈴，亞馬遜被迫放棄展示關稅影響，難道消費者就不知道商品因何漲價？

事實上，物資短缺和商品漲價還不是最大問題，中國限制稀土出口才是美國科技和軍工企業最大噩夢。據說美國部分企業的稀土礦產儲備還能用40到60天，然後呢？開發烏克蘭稀土？再等10年吧，也許會有奇迹。形勢比人強，美國第一季經濟萎縮0.3%，接下來的局面必定更惡劣，中方不妨冷眼旁觀，看老美還能怎麼折騰。