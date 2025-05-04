加拿大的大選剛結束，但國家不見得能恢復平靜，內憂外患依舊接踵而來。對外有美國的關稅脅迫，對內則有部分地區要求獨立的呼聲。艾伯塔省在加國之中，是一個富裕的省份，佔地66萬平方公里，人口約440萬，人均收入比起全國平均值高出61%。有錢了，就不想被窮兄弟拖累，很多艾伯塔省的居民，不希望長期補助其他窮省份，因此要求獨立的聲音愈喊愈響。

可是此風一長，便無有終了。66萬平方公里，面積等於約18個台灣，若然艾伯塔省成功獨立，假以時日，說不定這個「艾伯塔國」又可以再鬧分裂。偌大的一片土地，難免又會分出富裕地區與貧窮地區，這個世界只要有比較，就會有高下。到其時，高收入地區的居民，一樣可以埋怨低收入的地區是負累，然後又鬧一次獨立運動。接下來富人地區之中，又可以分出更富之區，更富之區再要求獨立，如此一來，問題將會永遠延續下去。即使面積小至約1,100平方公里的香港，當年部分「黃絲」中人，不也是傻不楞登，要求香港獨立嗎？

筆者一直認為，現代民主制度，配上美西方推崇個體主義的教育思想，大抵是世界上最荒謬的組合，早晚會將社會帶入死胡同。以往人們的觀念並非如此，是以先覺者帶動後覺者，又以先富者提攜後富者。大家你拉我一把，我拉你一把，社會才可以齊頭並進。或許現代西方教育的本意並非如此，但所得出的結果，卻是培育出來的人，很多都是以自我為中心，甚至是絕對自私自利的人。

這種風氣倘若再發展下去，先覺者不必再理會後覺者，而富裕地區也不必再幫忙貧困地區的人，所謂的「自私基因」，將會主導整個世界。