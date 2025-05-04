美媒引述知情人士透露，中國華為已開發出一款最新的AI處理器，比美企英偉達2022年發布的更強大，可取代英偉達部分高端產品。消息倘屬實，意味中國實現半導體產業自主邁出關鍵一步，美國對華技術封鎖又敗一仗。

近年中美之爭的大背景是所謂的修昔底德陷阱：當新興強國崛起威脅到現有強國的霸主地位，雙方愈有可能爆發衝突。中美都是核大國，直接開戰的後果誰也承擔不起，於是就展開各種政治、經濟上的角力。過去幾年，美國在政治上對中國打過香港牌和台灣牌，前者隨着《港區國安法》實施，基本上已廢了武功，後者亦掀不起多少風浪。經濟和技術方面，特朗普1.0先是對華為出手，禁止其使用美國的技術，結果反而迫使華為成功研發鴻蒙作業系統，成為全球第三大行動作業系統。經過幾年的努力，中國各大創科企業在晶片製造方面，已逐漸取得突破，即使與美國仍有一定距離，但已不再懼怕美國的技術封鎖。

至於特朗普2.0開打的升級版關稅戰，中國堅持強勢應對，從資本市場的反應來看，對美國造成的傷害比中國更甚。從中國運往美國的貨物數量，預計從5月4日開始的一周內會大減三分之一，美國市場一下子失去大量價廉物美的中國貨，民眾日常生活必定會受影響。

美國扭盡六壬打壓中國，如意算盤是逼中國跪低，然後簽訂類似當年的美日《廣場協議》，一次性削弱中國的競爭力，解除對美國的威脅。但中國不是日本，中國外交部高調發布影片《不跪！》，表明中國有自己的制度特色，能夠以舉國之力團結支撐下去；相反，只要美國消費者、打工仔的利益受損，特朗普便會面對黨內外的壓力。這就是中國的底氣所在。