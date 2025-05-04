特朗普「百日維新」只顧吹噓自己政績如何了得，強調其「對等關稅」如何成功吸引大量企業和資金重回美國，中國的表現則非常糟糕。實情是中國吸取教訓，已為特朗普重返白宮隨時再打貿易戰做好準備，而自2018年以來，北京已加大投資能源、半導體製造業等，以減低對美國入口的依賴。

中美貿易戰持續之際，最近有10間澳洲屠宰場首次獲准向中國出口綿羊肉和山羊肉。分析指，能達成這些合約，部分是美國徵收對等關稅的結果，中國想分散風險，此舉也為澳洲養殖戶緩解美國關稅壓力。當然，中國一直努力尋找新市場，例如東盟諸國等，又透過「雙循環」擴大內需。

種種迹象顯示，中國不再依賴美國市場，更能承受壓力，反而美國太多物品仍依賴中國。有美國學者指出，中國生產全球70%的鋰電池和空調系統，逾80%的智能手機，90%的太陽能板和加工稀土金屬。單是沒有中國的加工稀土，美國已經要大叫救命，皆因佢係汽車、電話和關鍵國防科技的必需材料。阿哥，就算日後可從烏克蘭礦場得到稀土，恐怕亦係遙遠的故事，你話特朗普怎能不焦急？一味說「中國的表現非常糟糕」，愈顯得其心虛也！其實，侵侵如何往自己臉上貼金都冇用！

呢，美國全國多地趁着五一勞動節舉行反對總統特朗普示威，抗議侵侵上任百日以來施政側重億萬富翁並打擊勞工，以至剝奪移民和學生行使言論自由的權力，其他訴求包括解放巴勒斯坦等。事實上，美國過去數月至少爆發4場大型示威，矛頭全部指向特朗普。執政為民，點吹噓都不及為民做實事，「樂民之樂」才是王道，侵侵反其道而行，民怨如星星之火，可以燎原，慎之哉！