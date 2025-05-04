筆者已有好幾年沒有欣賞本地歌手的演唱會了，非常榮幸受邀欣賞謝霆鋒的演唱會，特別這是首個在啟德體育園的本地歌手演唱會。霆鋒的首本名曲的確勾起不少「回憶殺」，精彩的演出加上別具心思的舞台設計，筆者差不多企足全場，伴着節奏強勁的音樂與全場超過4萬歌迷，度過熱爆興奮的一夜。散場後，一些歌迷意猶未盡，在通往港鐵站的路上一路高歌，當時我在想，藉着演唱會的效應，如何讓歌迷多留港幾天，促進香港旅遊經濟？

謝霆鋒4場演唱會的入場人次預估為14萬，有分析指票房收益約1.6億至1.8億元，若加計旅遊等周邊效益，整體經濟效益可達5億元以上。至於早前英國著名樂隊Coldplay的4場演唱會，由於逾三分之一觀眾並非本地人，加上票價較貴，近20萬入場人次，帶來約3億元票房，另加其他旅遊周邊效益，為香港帶來的總經濟效益估計達12億元。用數字來說話，在啟德體育園開演唱會，最大的好處是效率，一場的入場人次等於紅磡體育館的4場，對歌手和主辦單位來說更加吸引，但同時亦更考驗香港的接待能力。

黃牛黨一直是演唱會經濟的阻力，令想買票的人買不到票，破壞正常市場生態。也有人認為，有能力買黃牛票的人更有消費力，筆者十分不同意這種看法，政府應更積極與業界推動實名制買票，不應再以技術理由為藉口，應像飛機和高鐵用身份證件掃描入場，加強對黃牛黨的罰則，杜絕黃牛黨，觀眾將多付黃牛黨的金錢用於本地消費，才是正途。

近年澳門演唱會經濟相當成功，主因是政府發出博彩經營牌照時，要求博彩公司須同時投資酒店和其他旅遊設施，包括文化表演場地，造就澳門博彩、旅遊、演唱會等一站式的綜合式酒店娛樂項目，但他們都是以中型場地為主。不少香港歌手經常「過大海」搵真銀，但弱點是當地最大的綜藝館，都只能容納16,000名觀眾，較難吸引世界最頂尖的歌手表演。

香港應善用啟德體育園作為大灣區內最大設備、最好的表演場地優勢，政府和旅發局應作協調牽線角色，推出更多配合演唱會與其他消費活動的優惠套票。加上本地的傳統文化、生態綠色的旅遊內容，雖然未必如演唱會般極具經濟價值，但我相信旅遊的價值不止於經濟，更在於對香港的宣傳和對內對外的交流作用，是打造香港盛事之都、激活香港市場氣氛的關鍵作用。

要歌迷多留幾天，最大的痛點是香港中高端酒店租金高昂，平價的旅店感覺檔次又太低。政府應要有鼓勵措施，拆牆鬆綁加快審批，讓一些合適的工廈改建成酒店，供應更多性價比較高的酒店選擇，但願歌迷今夜別離去。現時國際政治外圍經濟風起雲湧，但國家繼續推動開放的大門，內地免簽過境政策進一步擴大優化。香港應藉此東風，作為外國遊客來華的必到一站。