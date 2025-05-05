娛圈單打：玉女忽然大暴走　原來有病要早抖

日本過氣玉女廣末涼子，早前鬧出震驚全國嘅毆打醫護人員暴力事件。事發前駕車期間，已不停喺休息站大喊大叫，又對男途人投懷送抱，忽然失常大暴走，令外界以為佢黐鬼咗線。

警方其後對廣末進行酒精及毒品檢測，甚至曾入屋搜查，最終全部過關。廣末被收押10日後獲釋，曾公開鞠躬道歉，之後再傳入院。直到日前終於發出官方聲明，直認患上多種疾病，需要靜心休養，暫別幕前演出。

嗱，廣末話自己經診斷後，證實患上雙相情緒障礙症，亦即係躁鬱症，以及甲狀腺機能亢進症。外界至此恍然大悟，難怪佢會忽然出現暴力出格行為。咁當然，做乜都會有人講，仍有網民認定佢只係為咗逃避責任而詐病，但本欄就相信，廣末堅係有病，並唔係扮出嚟。

如果大家有番咁上下年紀，必定記得曾被傳媒形容為「四大癲王」之一嘅前DJ洪朝豐，因為患上躁鬱症而有失常舉動，一時情緒亢奮，一時極度低落。當時社會大眾對呢種較為嚴重嘅情緒病認識不多，先至會以癲王形容之。近年大家對情緒病了解多咗，就會明白廣末失常都係身不由己。何況佢仲患埋甲亢，此病會無緣無故導致情緒暴怒，嚴重者更會手震兼眼凸。

睇嚟自從出軌兼離婚後，廣末嘅壓力真係好大，終於逼出種種病來。有傳佢同「純愛」人夫大廚鳥羽周作已經玩完，不過離開羈押所當日，兩位迎接廣末嘅粗獷漢子，又被指係鳥羽派嚟嘅夥計，可見佢哋擲煲唔擲蓋。點都好，希望廣末好好休息同治病，好番之後誠意道歉，相信外界都會接納番佢嘅。