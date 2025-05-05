現屆政府上場後擺出強政勵治的姿態，彷彿煥然一新一般，所有前朝積弊一掃而空。但正常人想一想就知道不可能，試問一個胡混度日了廿多年的團隊，怎麼可能因為換了人便脫胎換骨？何況現班子的領導層，個個都是從前朝過渡而來，換言之，根本就是同一班人。以前幹不好，現在幹得好，並不現實。

果不其然。審計署發布新一期審計報告，揭發由食環署負責的街道潔淨服務，有外判承辦商疏於巡查，值勤紀錄不齊全，多個亂拋垃圾黑點沒有納入食環署報告監察，署方闊佬懶理。報告指出，食環署打擊非法棄置垃圾的執法成效不彰，逾80%投訴熱點未被納入監察清單，另有62%長期非法黑點未安裝攝錄機。難為高官還經常吹噓打擊衞生黑點取得成效，鼠患大大減少，再也沒有遍地垃圾云云。現在一份審計報告便證實吹者自吹，食環署尸位素餐的作風完全沒有改變。

事實上，食環署對外判承辦商的監管形同虛設早就不是新聞，申訴專員公署數年前已經指出，食環署對外判承辦商近乎零監管，即使在「過往服務表現」中獲零分，依然可以繼續中標。外界當時已經質疑，究竟是署方人員懶散慣了，還是跟外判商存在利益輸送？如今又被審計署揭發類似問題，承辦商值勤紀錄弄虛作假也沒有後果。署方一味意見接受，態度照舊，擺明敷衍。可以斷言，同樣問題只會年年重複，不可能有真正改善。

單是公共衞生問題，現屆政府已被踢爆有姿勢無實際，其他更加棘手的民生及經濟問題，官員靠得住，恐怕母豬會上樹。講到底，高官不是忽然變得精明能幹了，而是香港沒有了反對派作亂，高官高談闊論也不會受到狙擊，個個放膽暢言，自以為英明神武。