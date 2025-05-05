美國總統特朗普上任剛過100天，回顧這3個多月時間，對美國、對世界所造成的，幾乎全是負面影響，唯一受益者，可能就是時事評論界。事關他老兄隔三差五，就炒作新聞，總要弄出一點聲音來。有他在，我們做時評工作的人，就不愁會閒着。

一個多月前，特朗普橫空而出，聲稱要對各國開徵極其辛辣的「對等關稅」，這消息馬上讓整個世界炸開了鍋，但時至今天，美國與各國的關稅談判仍然並無寸進。侵侵不耐沉寂，於是突然又冒出一個餿主意，說除了巴拿馬運河之外，位於埃及的蘇彝士運河，也應該讓美國船隻免費通過。他為此還煞有介事，說已經指派國務卿魯比奧去處理。

侵侵可能覺得運河的新聞，也略嫌太平淡、悶蛋，便又忽發奇想，在個人社交網頁上，轉載一張人工智能（AI）合成的相片。相片中特朗普穿上梵蒂岡教宗的制服，正襟危坐，儼然自己就是新任教宗。他這個玩笑開得大了，旋即惹來天主教教徒鋪天蓋地的批評聲音，指摘此舉是褻瀆教廷。愈多人罵他，特朗普可能愈加興奮，此君最介意的，不是別人對他的榮辱褒貶，最讓他擔心的，只是別人會否把他遺忘。正因為怕被人冷落，他才要不停製造新聞，新聞的內容是好是壞不打緊，總之就是要人們談論。

這位白宮主人將自己打扮成小丑般的人物，以他這副德性，難怪中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京，似乎都不大熱衷於跟他會談或見面。上一趟特朗普跟普京約談電話，普京遲了一個多小時，才勉強應酬了他。他老兄還剩3年多的總統任期，未來的日子，看來美國沒甚麼行業值得投資，剩下最興旺的，嘻嘻！或許就是新聞業了。