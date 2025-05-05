台灣最後一座核能發電機，即將在5月17日停機，未來台灣想要獲得充沛電力，只有火力全開，燃煤與燃氣發電將高達84%以上，甚至可能超過九成，非核家園等同於火力家園。對此，賴清德表示，未來台灣能源不虞匱乏，到2032年台灣絕對不會缺電，缺的只是綠能發電而已。

許多人痛斥賴的說法，認為他罔顧事實，不願承認能源政策錯誤，將會讓台灣能源失衡天平陷入無可挽救的境地。卻忽略了一個客觀的事實，台灣到2032年，真的還需要像現在這樣多的電嗎？

特朗普發起關稅戰，無論最終關稅定在多少，勢將重創台灣的外銷產業，必然使得工廠銳減、用電量大減。台積電美國設廠，連帶會讓整個供應鏈大搬家，高耗能產業消失，電力需求自然降低。兩岸衝突遽增，外資必然減少，有風險意識的廠商也會移轉，而社會混亂、民生凋敝，只會讓台灣少子化的傾向更劇烈，用電量自然也會降低。

所以從客觀事實來看，只要賴清德不改變目前的胡作非為，台灣未來對電力的需求一定逐年降低，2028年若他又順利連任，情況一定更加傾斜，屆時台灣所需的電力，可能連現在的七成都不到，即使到時候火力發電所佔的比例仍舊居高不下，但總體碳排放量勢必大減，台電供電也會更加充沛，除非發生戰爭，不然很難出現如西葡般的大規模斷電事件。從這個角度來看，賴清德說的完全正確，只是他沒有告訴台灣民眾，供電無虞的結果，會是一個多麼悲慘的未來。

2032年，台灣會進入超高齡社會，經濟活動大幅銳減，失業率居高不下，人才大量流失，族群彼此攻訐仇視；或許到了那個時候，兩岸就會自然和平統一，完成民族復興的大業。