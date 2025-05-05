英國日前舉行國會補選，以及多個地方市長和議會的選舉，之前擔心會被特朗普關稅政策影響支持度的右翼改革黨，取得意料之外的佳績，包括在英格蘭西北部一個工黨傳統票倉，以6票之差勝出補選，贏得該黨第5個下議院議席；在東部的一個人口大郡，贏得首個市長席位；改革黨還取得了3郡議會的控制權，雖然就全國而言仍屬少數，但已是該黨歷來最好成績。

曾獲特朗普及其親信馬斯克公開支持的改革黨黨魁法拉杰表示，選舉結果顯示該黨才是英國真正的反對黨，並聲言會一舉贏得下屆大選。後者當然是誇張說法，但政策立場與領軍人物色彩鮮明的改革黨，的確對近年群龍無首、立場忽左忽右的保守黨構成巨大威脅。尤其上述勝選的市長原本為保守黨人，在轉投改革黨後成功保住議席，事件可能會引發骨牌效應，令更多擔心被政黨弱勢拖累的保守黨黨員「轉會」求存，增強改革黨的聲勢與實力。

在另一邊廂，另外兩個歐洲大國法國和德國，執政的中間偏左政府，則選擇以法律手段，來抗衡日漸興起的國內右翼勢力。法國的極右國民聯盟領袖瑪琳勒龐，早前被法庭裁定挪用歐洲議會經費支付黨內職員薪酬罪成，被判5年內不得參選，就連左翼自由派傳媒都認為，這是法國總統馬克龍旨在打壓異己的政治行動。

剛於今年初大選取得歷史性勝利，進身為德國聯邦議院第二大黨的極右另類選擇黨，日前更被當地情報機構列為極端組織，將會加強對其截聽監控，限制該黨招募黨員、籌募經費以及擔任政府公職，同樣是赤裸裸的政治打壓。

相對而言，香港特區政府最近建議修例禁止曾干犯國家安全罪行者任職工會，實屬小巫見大巫而已。