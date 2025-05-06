正論：意外滑倒受傷多　安全意識須提高

港府常言「職業傷亡一單都嫌多」，然而，即使港府又修例又提高罰則，甚至要運用高科技做好監察，但工業意外依然經常發生，有些意外甚至可說是因掉以輕心而造成。根據公務員事務局早前回覆議員特別財委會問題時提供的數字，2022年至2024年首3季，各部門及政策局申報的職業傷亡數字，由2022年的1,375宗，下降至2024年首3季的987宗，跌幅達28%。

死亡數字方面，2022年至2024年首3季間共有11宗職業死亡，每年徘徊在3至4宗；2024年首3季有一宗「遭移動中的車輛撞倒」致死，以及3宗「其他類別」致死。普遍多數類別個案宗數錄得下降，但「暴露於有害物質中或接觸有害物質」、「被動物所傷」的個案數字有上升，而最多的是「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」。

從以上可以略見，有些意外如「遭移動中的車輛撞倒」致死，或「滑倒、絆倒」等意外受傷，如果有足夠的安全意識和防範措施，應該可以避免。正如有議員認為，現時戶外工作「滑倒」之類的意外較多，問題在於公務員或者前線人員的安全意識須提高，是以建議當局精準宣傳，不應只作普通呼籲，同時可以考慮讓相關宣傳活動更多元化。換言之，宣傳安全意識不應輕輕帶過，要「加多幾錢肉緊」，令員工不至於如水過鴨背，聽過就算，而多元化活動可以令活動更加有趣，比硬繃繃地舉行講座，或許更能鞏固員工學習的動力，如職安局有「職安之星」、「職業安全模範」之類的評選。

有勞工界議員認為，近年政府僱員的傷亡數字一直下降，亦比私人市場數字低，因此「整體而言情況都算可以」。不過，他又指出，外界常指的職業傷亡數字，是指工業意外傷亡，但現時政府僱員傷亡主要集中在「其他類別」，例如工作時猝死。議員認為怎講都好，意外一宗也嫌多，因此絕對有改善空間。他留意到現時在戶外工作「滑倒」之類的意外較多，相信政府提供的安全防護裝備充足，問題在於公務員或者前線人員的安全意識應該提高。

至於公務員事務局推廣職安健工作的開支，先跌後回升。相關的研討會、課程及分享會，由2022/23年度的33次，每年增加3次至2024/25年度的39次，不過參與人數由3,358人上升至4,393人後，又回落至4,324人。另外，當局每年會舉行一次專題巡迴展覽及兩次探訪活動。當局表示，2025/26年度會繼續進行相關活動，增加至40次，預計涉款86萬元。

要提高職業安全意識，若然每年「行禮如儀」，恐怕收效不大。工業傷亡權益會曾總結過去經驗，指嚴重職業意外仍然頻生，除了提供及時的支援，更希望可以從教育層面上促進安全意識的推廣。該會認為職安教育應該由小做起，廣泛而全面的職安教育有助下一代準備投身職場，更能夠在工作上保護自己和他人。期待職安教育在未來納入正規教育之中，令安全意識在下一代開始植根，而不是只靠血的教訓來警惕大眾。