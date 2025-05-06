娛圈單打：女神賢良淑德　似乎隨時嫁得

雲浩影（Cloud）自從元旦喺叱咤首奪女歌手銅獎後，因為仙氣嘅外表，輕易將身旁一眾岩岩巉巉嘅同行比下去，自此位列仙班，榮升女神。難得Cloud並無仙女偶包，甫入行已直認有男友，分手後更當眾哭喪，非常真性情。直到近月傳出同音樂才子T-Ma蜜運，二人愈愛愈高調，Cloud更獲網民盛讚賢良淑德，似乎隨時嫁得！

話說Cloud早前化身跟得女友，隨男友回鄉省親。唔止喺海南島見家長，二人仲大晒愛的合照，包括Cloud以一襲白色露肩長裙同男友一齊騎馬，膚色白皙非常迷人，仲大晒長腿仙氣飄飄，令網民暈晒大浪，紛紛表示T-Ma肯定前世拯救過宇宙，今世先可以同女神成為一對！

咁仲唔止，Cloud換上便服踢住拖鞋親自落田摘菜，仲話「返鄉下做鄉下妹，耕吓田，餵吓雞，沒有冷氣，只有風扇和蚊帳，不要忘記回家的溫暖，樸實的生活有平凡的幸福。」證明女神有情飲水飽，唔怕日曬雨淋、大汗疊細汗，反而珍惜跟男友平平凡凡嘅樂趣。難怪網民大讚女神冇港女嘅臭脾氣，夠晒賢良淑德，非常娶得過。

咁又係呀，家陣雖然唔係80年代，冇明文規定偶像唔拍得拖，但大家為保形象吸納粉絲，一日唔斷到正一正，一日唔會認愛。偏偏Cloud反其道而行，聲勢大好依然拒絕偽裝，愛得理直氣壯，唔會弄虛作假，反而更得大眾喜愛。

之不過，美貌原來亦係負累。Cloud坦言曾多次試鏡落敗，原因係「個樣太靚，唔知點用呢位演員」。靚女的煩惱，凡人唔恨得咁多！