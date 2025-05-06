貿易戰之勝負，在於能否堅持，誰撐到最後，便可決定隨後貿易談判的結果。貿易戰本質是雙輸的，但損失最大的未必是最大輸家。因若堅持，對手先放棄，在談判桌上便可取回貿易戰中在經濟所失的。要抵受損失而不退，關鍵是意志、毅力，不是經濟能力大小。

中美貿易戰是雙輸，中國有多數商品生產的控制權，不是單單商品，而是生產鏈、供應鏈的控制權。中國輸在會失去美國這個大市場，沒法一時找到替換，要轉變貿易對象，需時也需投資。但若美國減少中國的進口，不可能長期下去的話，損失便僅是暫時。

不過，美國打的不單止是貿易戰，而是全方位的新冷戰，因而貿易之爭可短期解決，但纏上政治因素，即使美國承受不了中國進口減少，或是進口大幅加價的壓力，如特朗普近日，無奈把部分中國進口豁免加關稅，先加後減，減的是美國承受不了的部分，整體關稅是大加。可是在美國內部，從經濟到政治，卻可稍紓壓力，分化反對勢力，把關稅戰堅持下去。在中美僵持之際，爭取與其他國家的協議，反過來對中國施壓。即使大多數的商品，中國製造的是性價比最優勝，也禁不住其他發展中國家，例如印度，或工業競爭力強的如日本、南韓，降價與中國競爭，填補中國進口美國的部分。

特朗普的目的不是完全不從中國進口，而是減少來自中國的進口，減少依賴，也打擊中國的發展，但最重要的是想重塑國際經貿體系。高關稅與其他各種政治制裁，對他國主要企業的不法攻擊，作用是破壞各國的生產與貿易，全面提升美國進口國外產品的成本，使美國高成本的國內生產可替代進口，重建美國全球最強大的工業能力。

高關稅是美國政府增加財政收入，與強制外國資本到美國生產，同是絕對的損人利己，美國打擊的對象是全球，不止中國，只是中國工業最強，出口競爭力最大，才首當其衝。當然，這個過程裏，特氏可以用各種手段分化與欺騙，乃至赤裸裸的打壓、掠奪。他的無所不用其極，期間還可操縱美國和國際金融市場牟利，可以不顧美國大多數企業與消費者的損失。

中美之爭，便不是一般的貿易戰。中國堅持，不單止堅持關稅等貿易條件，而是涉及更大範疇的抗爭與堅持，而且是持久戰，考驗中國政府與人民的堅毅能力。