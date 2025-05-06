日本近來在釣魚島問題上升高對中國的挑釁。日前中國4艘海警船在釣魚島附近海域巡邏，一架日本民用飛機非法進入釣魚島領空，中國海警局直升機起飛警告驅離。日本航空自衞隊兩架F15戰機升空「應對」，擺出「反驅離」、「要戰鬥」的架勢。

事後，日方惡人先告狀，對華「提出嚴正抗議，要求防止再有同類事件」云云。中方堅決反擊，痛斥日方飛機非法進入釣魚島領空，嚴重侵犯中國主權；中方警告日方，要認識到事態的嚴重性，表示「日方如有新挑釁舉動，中方必將堅決反制，堅定維護國家主權和海洋權益」。

這件事的嚴重性，在於日本竟敢出動兩架F15戰機，「應對」中國海警局直升機驅離日本非法進入釣魚島海域的飛機，此前所未有也。這些年中國大噸位、帶武裝的海警船常態化巡邏釣魚島海域，日本也多次出動保安廳巡邏船與中國海警船「較量」，也曾派出民用飛機挑釁助威。然而，中國海警船的強大強勢，日方始終不敵和畏懼，釣魚島海域的控制權已由中方掌握，對此日方很不甘心。

今次日方出動了兩架F15戰鬥機，「應對」中國海警局的直升機，挑釁中國和試探反應意味甚濃，中國又豈會不知日本鬼子的賊心用意？因此明確警告，「日方如有新挑釁舉動，中方必將堅決反制」。這即是說，下次日方再敢派出F15戰鬥機或甚麼「機」、甚麼「艦」、甚麼「彈」之類的武器叫板，中方回敬它的將是強大的海空戰鬥力量！

中日對釣魚島誰屬問題一直存在爭議，因為有美國的非法「私相授受」及所謂《美日安保條約》支持，以及中國過去力有不逮，難以在釣魚島及附近海域行使主權，日本就妄稱釣魚島屬於它，並大搞所謂「國有化」。現在中國的國力、軍力已完全可以掌控釣魚島，無懼《美日安保條約》，小日本還要向中國挑釁，試探中國反應，那就是「作死沒商量」！山姆大叔也救不了它。