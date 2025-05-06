「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，這是美國「股神」巴菲特的經典名言。作為一名眼光獨到、無寶不落的股壇老手，其投資旗艦巴郡正手持創紀錄的3,400多億美元現金，卻一直在徘徊觀望，不敢貿然投入美股，這意味着甚麼？他在日前的股東大會上沒有明言，但大家心知肚明。最近美股出現「V形」反彈，幾乎完全收復之前的跌幅，正是許多人貪婪的時候，而股神依然恐懼。

顯而易見，巴菲特的恐懼來自特朗普發動瘋狂貿易戰，為全球經濟和地緣政治帶來前所未有的威脅。美國第一季GDP意外萎縮0.3%，接下來必定還會進一步惡化，與此同時通脹必然會升溫，消費必然會轉弱，企業盈利必然會下降。但許多市場人士全然不顧這些因素，反而以美聯儲可能減息為由蜂擁入市，推高科技股，這種非理性亢奮除了製造短暫的狂歡，根本無法反映真實情況。與科技股的火熱形成強烈反差的是，實體經濟正傳遞出陣陣寒意，這也正是令股神對美股避而遠之的主要原因。按照其說法，相對於這種危險態勢，近期金融市場的波動不算甚麼。

在談到貿易戰時，巴菲特直言關稅不應該是武器，「當世界上有75億人不太喜歡你的時候，3億人還在自鳴得意，這是巨大的錯誤」。誠哉斯言，大部分美國人正被特朗普洗腦而沉醉於「讓美國再次偉大」，只有這位94歲的老人說出真話，實在難能可貴。眾人皆醉我獨醒，股神絕非浪得虛名。

有人說，巴菲特公開批評貿易戰，可視為金融資本與政治權力的正面碰撞。這種說法可能有點誇張，美國金融資本與政治權力向來互相勾結、互相利用，現在顯然還未到正面碰撞的時候。但特朗普的瞎胡鬧已嚴重損害金融資本乃至美國整體利益，引起愈來愈多人反感，甚至學術界也紛紛拍案而起，哈佛大學更是高舉義旗。侵侵上任百日，執政支持率就創下過去80年來美國歷任總統同期最低紀錄，可見他已到了神憎鬼厭的地步。

當然，特朗普自我感覺良好，哪怕其個人民望繼續尋底，哪怕美國與全世界為敵，哪怕3億人被75億人厭棄，他依然會一條路走到黑。也許只有等到金融資本和深層政府被徹底激怒，才有人出來阻止其胡作非為。怕只怕，如果真的出現這種局面，美國將不是再次偉大，而是加速衰落。