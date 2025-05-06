美元被稱為美金，意思是指這種貨幣最穩健，價值幾乎等同於黃金，但正所謂「世事無絕對」，如今世界正面臨百年未有之變局，一本通書不能讀到老。假如閣下是美元粉絲，現在可能要考慮是否「脫粉」了。

近日，股神巴菲特發出警告，他說：「我們不會投資於任何一種正在走向地獄的貨幣，這就是我們對美元最大的擔憂。」巴老是美國人，絕不會刻意向美元潑髒水，若非眼見大廈將傾，人們還懵然不覺，他不可能會如此吶喊。

去年美國股市牛氣沖天，巴菲特卻是先知先覺，不停在市場沽貨，原本持倉最重的蘋果公司股票，他不惜砍掉一半。當時很多人不明所以，直至今年，特朗普再次入主白宮，掀起一場前所未有的關稅貿易戰，世界經濟危機乍現，在第一季度，全球股市經歷了一次小型股災，如今驀然回首，人們才驚嘆股神對市場的觀察，確是勝人一籌。

現在巴菲特又派「貼士」，今趟茲事體大，非同兒戲。他說美國的貨幣正在走向地獄，這句話十分駭人，若美元當真崩盤，對世界的衝擊將會如何，投資者又該如何自處？大家好應該早為之計。港元長期跟美元掛鈎，香港的貨幣是小舟，美國的貨幣是巨輪，小舟就被繫在一旁。當巨輪乘風破浪，小舟固然也可以翩然前行，但假如有一天，巨輪撞上冰山，變成另一艘鐵達尼號，我們這一葉扁舟，若然不懂得及時斬纜，豈不是要一同葬身大海！

過去數十年，一直有學者質疑港元是否適合永遠跟美元掛鈎。本地的財金官員卻一向慣於因循，從來沒有對該問題作認真研究。如今就連巴菲特也唱淡美元，看來特區政府是時候要對貨幣政策作全面檢討。